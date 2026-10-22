Tebas, al CSD: "Defender la competición exige responder a quienes la desacreditan"

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Madrid, 22 oct (EFE).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se reafirmó este jueves en sus declaraciones en las que comparó los métodos de comunicación del Real Madrid con los de Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi, y aseguró que "defender la competición también exige responder a quienes la desacreditan constantemente".

"Es parte de mi responsabilidad. Y voy a seguir ejerciéndola", respondió Tebas en su cuenta de X a la decisión del Consejo Superior de Deportes (CSD) de poner en manos del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) sus polémicas afirmaciones.

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El presidente de la patronal de clubes de fútbol aclaró que su mensaje, publicado el pasado día 16 en X, "distinguía expresamente entre técnicas de propaganda e ideología", una precisión que "figuraba en el texto desde el primer momento", por lo que se mostró convencido de que el TAD hará una correcta interpretación.

"Tendrá que valorar lo que realmente escribí, con su contenido completo y su contexto. Y, si llega el caso, también los tribunales. Ya recordé lo sucedido con el caso Olmo y a quienes presumían, entre comidas y sus habituales foros, de que yo estaba 'aniquilado'. Los anuncios vienen de lejos. Aquí seguimos", remarcó.

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Al secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, le avanzó: "Y de la gestión del CSD, ya hablaremos. Bueno, ya empezó hablando el Tribunal de cuentas, ¿no? Sr Uribes".

Restó importancia a la decisión del organismo que dirige el deporte de llevar sus comentarios al TAD, lo que consideró "una más". "Y, de nuevo, los titulares sobre mi posible inhabilitación. Cambian los motivos; la insistencia es la misma. Lo esperábamos: cualquier excusa iba a servir", añadió.

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Tebas observó en Rodríguez Uribes "un silencio que llama especialmente la atención" al no haber dedicado "una sola palabra de reproche ante las acusaciones que los dirigentes del Real Madrid y su televisión" lanzan contra LaLiga y el arbitraje de "corrupción, competición adulterada, ligas que les 'han robado'…".

"Ni una palabra, ¿por qué? ¿Acusar de corrupción al sistema arbitral y presentar nuestra competición como un fraude no afecta a la dignidad y al decoro deportivos? ¿No perjudica a los clubes, a los árbitros y a millones de aficionados? ¿O esos valores solo merecen una defensa pública cuando alguien responde a tales ataques?", reconvino al presidente del CSD. EFE

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