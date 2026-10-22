'Mbappédependencia'

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Alba Calzado

Madrid, 22 oct (EFE).- Después de sumar un tanto y una asistencia en la goleada de su equipo ante el Leipzig (4-1), Kylian Mbappé ha participado directamente, marcando o asistiendo, en más del 45 % (15) de los goles (33) del Real Madrid esta temporada, reflejo de los galones que le ha dado Jose Mourinho como delantero de referencia del club blanco.

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El Real Madrid ha anotado 33 goles en los primeros 12 partidos del curso 2026/2027 entre LaLiga y la Liga de Campeones. 12 de ellos, a una media de uno por partido, llevan la firma del francés, que además ha repartido tres asistencias a sus compañeros. Es el cuarto máximo asistente del equipo, solo por detrás de Güler (5), Bellingham y Diomande (4 cada uno).

Mbappé ha marcado o asistido en todos los encuentros del equipo blanco excepto ante Espanyol, Betis, Atlético de Madrid (estas dos últimas las dos únicas derrotas del Madrid hasta el momento) y Villarreal. Además, ha anotado el gol que abría la lata para su equipo en cuatro ocasiones, frente a Real Sociedad, Inter de Milán, Rayo Vallecano y Roma.

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Ante el Leipzig, el francés dispuso de cuatro remates, dos de ellos a puerta, tocó la pelota 10 veces en el área rival y completó 31 pases, con un 89 % de acierto. Le dio la asistencia a Arda Güler para el segundo tanto del conjunto blanco y convirtió el tercero, a pase de Diomande. Esto le sirvió para recibir el premio a mejor jugador del partido de parte de la Liga de Campeones.

"Estoy bien. Puedo hacer más. Soy parte de los jugadores a los que hay que exigir siempre más. Nunca es suficiente para un jugador como yo", explicó, después de ganar al Leipzig, en los micrófonos de Movistar Plus+.

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"Sabemos que cada punto es importante para entrar en el top ocho. Tenemos que ganar un máximo de partidos, hemos ganado tres. Hemos pensado únicamente en el partido de hoy. Lo que pasa el domingo [contra el Barcelona], ahora lo podemos pensar. Antes el equipo no pensaba en el partido del domingo", terminó.

El francés sabe que puede exigirse más. Junto con Courtois y Valverde, es el único jugador de la plantilla que ha sido titular en todos los encuentros. Es el segundo hombre con más minutos, solo por detrás del guardameta belga, que no ha sido sustituido en ningún partido.

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Acumula 38 remates en LaLiga EA Sports y 12 en la 'Champions', el que más de su equipo en ambas competiciones, pero también es el que suma más pérdidas de balón (117 en el torneo doméstico y 39 en la competición europea). Números de líder del equipo, pero que por sí solos no son suficientes.

La nómina goleadora del Real Madrid la completan Bellingham, Espí, Diomande, Güler (3 tantos cada uno), Rüdiger (2), Valverde, Carreras, Bernardo Silva, Vinícius y Endrick (1), además de dos tantos en propia puerta de los rivales (ante Málaga y Elche). El equipo blanco necesitará todas las armas ofensivas a su alcance si quiere sacar un resultado positivo del Camp Nou. EFE

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