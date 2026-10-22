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Marc Márquez afirma llegar a Australia con el objetivo de estar "cerca de los 37 puntos"

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Redacción deportes, 22 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Dsmosedici GP26) llega al Gran Premio de Australia que este fin de semana se disputa por última vez en el circuito de Phillip Island con el objetivo de "estar lo más cerca posible de los 37".

"Es una pista que me gusta, una pista de mis favoritas", explica Marc Márquez a los medios de comunicación presentes en Phillip Island, a los que recuerda que "el año pasado las Aprilia aquí ya fueron muy rápido y este año irán rápido".

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Márquez, que con 353 puntos se encuentra a sólo dos del líder, el también español Jorge Martín, se centrará en "intentar ver si en estas curvas de izquierda podemos contrarrestar el punto fuerte de la Aprilia, que son las curvas rápidas, como se ha visto todo el año".

De la despedida del mítico trazado australiano, al orillas del Mar de Tasmania, Marc Márquez ha señalado que "es uno de los circuitos históricos, emblemáticos, de los más característicos y que siempre nos regala imágenes peculiares en un fin de semana donde ves las cuatro estaciones del año, canguros y gaviotas por la pista".

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Aunque destacó que hay que "pensar en positivo" y que muy probablemente "todos los cambios son para mejorar" y por ello seguramente el circuito de Adelaida también traiga "imágenes únicas".

"Es una pista de mis favoritas y disfruto muchísimo", reconoce el nueve veces campeón del mundo de motociclismo, quien destaca que "es una pista muy rápida, muy estrecha, donde en caso de caída llegas rápido a la grava y a la que los pilotos tenemos respeto".

En clave de campeonato ha explicado que no puede pensar sólo en Martín, pues también pone en la lucha por el título a Bezzecchi y que tiene que sacar "el máximo cada fin de semana".

"Evidentemente, hay circuitos mejores que peores", reconoce Márquez, quien espera que Phillip Island sea "mejor que Mandalika", aunque allí pareció que las Aprilia "conseguirían los 37 puntos y no lo hicieron", por lo que recalcó que "en el motociclismo todo puede pasar". EFE

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