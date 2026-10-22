La SGAE premia a Antonio Francisco Galacho por un estudio sobre IA y derechos de autor

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Madrid, 22 oct (EFE).- Antonio Francisco Galacho, doctor internacional en Derecho y profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Málaga, ha obtenido el XIII Premio Antonio Delgado que concede el Instituto Autor de la SGAE por su estudio 'La utilización de obras protegidas para el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. La necesaria remuneración para los autores'.

El premio, dotado con 6.000 euros y la publicación de la obra en formato físico y digital, tiene como objetivo reconocer y fomentar la elaboración de trabajos de investigación en torno al derecho de autor y los derechos conexos.

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El estudio premiado se centra en la utilización de obras protegidas por los derechos de autor que están siendo utilizadas, sin autorización de sus titulares, para "entrenar" los modelos de inteligencia artificial generativa (IAG), y propone, para que tal utilización sea lícita, la regulación de un "límite ad hoc al que necesariamente ha de hacerse corresponder una remuneración".

El jurado ha distinguido también, con una mención especial, el estudio titulado 'El Trato Nacional en un mundo globalizado: la importancia del “lex loci protectionis” en la economía digital', del jurista venezolano Fernando Luis Martínez Torres, por "su interés, actualidad y pertinencia" y por dedicarse a una rama del Derecho (el internacional privado) de "especial relevancia" en la propiedad intelectual.

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Con este certamen, que celebra desde 2012, el Instituto Autor honra la memoria de su fundador, Antonio Delgado Porras, experto en propiedad intelectual y uno de los principales redactores del anteproyecto de la vigente Ley de Propiedad Intelectual. EFE