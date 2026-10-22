La Orquesta Mondragón celebra con un concierto en Barcelona sus 50 años en los escenarios

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Barcelona, 22 oct (EFE).- La Orquesta Mondragón, liderada por Javier Gurruchaga, celebra mañana viernes en Barcelona sus cincuenta años en los escenarios con un concierto en la sala Razzmatazz de la capital catalana.

La Mondragón, actualmente de gira para conmemorar su medio siglo de existencia, hará en su concierto de Barcelona un repaso de sus cincuenta años de música rock, blues y pop, entreverado, según los organizadores del evento, con "el humor irreverente" que ha definido a la banda como "una de las formaciones más singulares e inconfundibles de la cultura popular española".

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La Orquesta Mondragón se propone "celebrar una trayectoria marcada por la música, la provocación, la creatividad y una manera absolutamente personal de entender el espectáculo".

Por ello, el concierto se ha planteado como un recorrido por la historia de la Orquesta Mondragón, desde sus comienzos en San Sebastián, Bilbao y Madrid hasta la actualidad, un espectáculo en que se recordará a los músicos, artistas, colaboradores y amigos que han acompañado a la banda en estos cincuenta años.

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La Orquesta, además, quiere demostrar con este concierto que "sigue viva, enérgica y con ganas de continuar sorprendiendo al público". EFE