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La enseñanza concertada pide revisar conciertos para subir salario de sus docentes el 4,5%

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Madrid, 22 oct (EFE).- La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), que representa a la educación concertada, ha pedido extender la subida del 4,5 % del salario de los empleados públicos a los docentes de la educación concertada a través de una actualización de los módulos económicos de los conciertos educativos, en todos sus niveles.

El Gobierno se ha comprometido a subir el salario de los funcionarios en un 4,5 % en 2027, según el acuerdo firmado con los sindicatos, y el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha confirmado este jueves que el 1 de enero se subirá el sueldo de los empleados públicos.

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FSIE ha solicitado esta misma subida para el profesorado de la enseñanza concertada mediante una actualización de la partida "otros gastos" de los módulos de concierto, para que se pueda implementar a través de los convenios firmados con las empresas.

La Federación ha registrado este lunes esta solicitud dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón y afirma en un comunicado que es "perfectamente viable" y su aprobación "depende de una decisión política".

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Los sindicatos de la concertada recuerdan que esta subida salarial afectaría a más de 130.000 docentes, cuyos salarios son abonados mediante pago delegado.

En el caso del personal de administración y servicios, la actualización de la partida 'otros gastos' proporcionaría la financiación necesaria para que la mejora pueda abordarse mediante la negociación colectiva ya que la subida no se trasladaría automáticamente a sus nóminas, señala FSIE en un comunicado.EFE

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