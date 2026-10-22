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La borrasca Austen rozará el norte de España con olas de más de 7 metros y fuertes vientos

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Madrid, 22 oct (EFE).- La borrasca Austen, que tendrá un gran impacto en las islas británicas y otras zonas del norte de Europa, apenas rozará a España, salvo en Galicia y la fachada cantábrica, donde el viernes se prevé un importante temporal marítimo, con olas que podrán superar los siete metros y vientos muy fuertes.

La borrasca ha sido nombrada por el Servicio Meteorológico del Reino Unido (Met Office) debido a la elevada intensidad con la que azotará el Reino Unido y otras zonas del norte de Europa, mientras que en "España sus efectos serán menores", ha explicado Rubén Del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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Sin embargo, y pese a la influencia de esta borrasca en el extremo norte peninsular, España tiene por delante unos "días de tiempo en general estable, con temperaturas que tenderán a subir de cara al fin de semana", después de varias jornadas frescas, ha precisado el portavoz.

Este jueves, la mayor inestabilidad se concentrará en Canarias, donde se esperan chubascos localmente muy fuertes en La Palma, La Gomera y El Hierro, aunque también podrán ser fuertes en Tenerife y acompañados de tormentas.

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Ante esta situación, Del Campo ha pedido "mucha precaución" en el archipiélago, sobre todo cerca de los barrancos, que pueden experimentar crecidas súbitas por las precipitaciones.

En la península, el acercamiento de Austen dejará hoy lluvias en Galicia, que podrán extenderse a zonas próximas, además de viento fuerte en el norte de la comunidad gallega y en Asturias, además de algún chubasco aislado en Cataluña, Baleares y zonas costeras del área mediterránea.

En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en buena parte del país y se superarán los 25 grados en el sureste peninsular.

Para el vienes, el día más adverso por la borrasca, se esperan vientos muy fuertes en las costas del Cantábrico, con mal estado de la mar y olas que podrán superar los siete metros, lo que supone "un peligro muy importante" y obliga a extremar la prudencia en las zonas litorales.

Ante esta situación, la Aemet ha activado para mañana el aviso naranja (peligro importante) en las comunidades de Asturias, Cantabria, País Vasco y Galicia por viento del oeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8) y mar combinada del noroeste con olas de 5 a 7 metros.

También soplarán vientos muy fuertes en el Ebro y Cataluña, mientras que las lluvias quedarán restringidas principalmente a las costas del Cantábrico y el norte de Cataluña, donde incluso podrá nevar en los Pirineos.

Las temperaturas bajarán el viernes y dejarán una jornada "bastante otoñal", sobre todo en la mitad norte, entre el viento, el ambiente fresco y algunas precipitaciones en el extremo norte.

A partir del fin de semana, las temperaturas iniciarán un ascenso hasta situarse en valores propios de esta época del año, después de varios días frescos.

Esta tendencia continuará a comienzos de la próxima semana, cuando los termómetros seguirán subiendo hasta alcanzar valores superiores a los normales, en un contexto de tiempo estable en buena parte del país, ha concluido el portavoz. EFE

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