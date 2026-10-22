FundéuRAE: segunda vuelta de las elecciones en Brasil, claves de redacción

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Madrid, 22 oct (EFE). Con motivo de la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, que se celebra el domingo 25 de octubre, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, ofrece algunas claves lingüísticas para la redacción de las noticias relacionadas.

1. “Brasil” o “el Brasil”, pero no “(el) Brazil”Es válido mencionar este país americano con o sin artículo (“el Brasil” / “Brasil”), aunque habitualmente se prescinde de él, pero no lo es usar la forma inglesa “Brazil”, como recuerda el “Diccionario panhispánico de dudas”.

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Los gentilicios adecuados en español son “brasileño” o “brasilero”, y no el portugués “brasileiro”.

2. “Balotaje”, adaptación de “ballottage”Para referirse a la segunda vuelta electoral puede emplearse el sustantivo “balotaje”, adaptación del galicismo “ballottage”, pero no los híbridos “ballotaje” ni “balottage”. Se pronuncia tal y como se escribe.

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3. “Luiz Inácio Lula da Silva” y “Flávio Bolsonaro”, grafíaEn la actualidad se prefiere mantener la grafía original de los antropónimos extranjeros, tal y como explica la “Ortografía de la lengua española”, por lo que, en el caso de los dos candidatos a la presidencia, lo aconsejable sería escribir “Luiz Inácio Lula da Silva” y “Flávio Bolsonaro”.

En lo que respecta al actual presidente brasileño, cabe añadir que incorporó legalmente el apodo “Lula” a su nombre, y este no requiere ningún resalte. Si se le menciona solo con “Da Silva”, la preposición se escribe con mayúscula, pero va con minúscula si la precede algún otro componente (“Lula da Silva”).

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4. El “presidente del Estado” y los “gobernadores de los estados”, mayúsculas y minúsculasEn referencia a un país soberano, la palabra “estado” se escribe con mayúscula, pero lo adecuado es la minúscula en alusión a los territorios que lo componen: “Además del presidente, 7 de los 27 estados definirán a su gobernador en la segunda vuelta”. Se recuerda que los cargos, sean del rango que sean, se escriben con minúscula.

5. El “Partido de los Trabajadores” o el “Partido dos Trabalhadores”Cuando tienen traducción directa en español, lo más común es traducir las denominaciones de los partidos políticos, aunque no resulta censurable el uso de los nombres originales: “Partido de los Trabajadores” / “Partido dos Trabalhadores”. También hay que tener en cuenta que, según señala la “Ortografía de la lengua española”, se escriben con mayúscula inicial las palabras significativas, no los elementos que no tengan una carga semántica relevante, entre los que están los artículos, las preposiciones, etc.

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6. La “fórmula”, el “tándem” o el “binomio”, pero no el “ticket electoral”Se desaconseja el uso de “ticket” con el sentido de ‘lista de candidatos para unas elecciones’, de acuerdo con el “Diccionario panhispánico de dudas”. En su lugar puede emplearse “fórmula”, palabra recogida con ese significado en el “Diccionario de americanismos”, entre otras opciones. Por otra parte, al elegirse en esta segunda vuelta de los comicios brasileños al presidente y al vicepresidente del país, también se puede hablar de “tándem” o “binomio presidencial” para referirse a su candidatura común.

7. “Reelegir” y “reelección”, escritura adecuadaEl “Diccionario de la lengua española” recoge el verbo “reelegir”, con dos es (así como “reelección”, “reelecto”, etc.). Según el “Diccionario panhispánico de dudas”, aunque es infrecuente, también es posible la simplificación de vocales en este caso: “relegir”, “relección”...

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Por último, si se menciona el dato de que Lula da Silva aspira con esta votación a su tercer mandato como presidente, no resulta necesario duplicar el prefijo “re-” (“rerreelegir” o “rerreelección”), puesto que “reelegir” es ‘volver a elegir’ y no se limita, por tanto, a la segunda vez que alguien es elegido, sino que se extiende a las siguientes.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

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