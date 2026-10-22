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Esperanza Aguirre testifica en el juicio a Ignacio González por el caso Lezo

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Madrid, 22 oct (EFE).- La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre está citada este jueves en la Audiencia Nacional para testificar en el primer juicio al que fue su segundo y sucesor, Ignacio González, por el caso de corrupción Lezo relacionado con el PP.

Ignacio González, que estuvo seis meses en prisión tras ser detenido en 2017, está acusado en esta pieza del caso por unos hechos que se remontan a 2004 y 2006 cuando era vicepresidente del Gobierno autonómico encabezado por Esperanza Aguirre y presidía Canal de Isabel II.

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En concreto se enjuician presuntas irregularidades en las adjudicaciones de las obras de un campo de golf en terrenos de Canal de Isabel II y de un contrato para la gestión de explotación de las instalaciones deportivas de este ente público madrileño para beneficiar a un hermano y un cuñado suyos.

La Fiscalía Anticorrupción pide en sus conclusiones provisionales seis años de prisión para Ignacio González, su hermano y su cuñado y para otros dos acusados, uno de ellos el entones director gerente de Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel.

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En su escrito de acusación la Fiscalía relata que Canal de Isabel II convocó en 2003 un concurso para la remodelación de su depósito de agua de la avenida de Filipinas de Madrid con la ejecución de jardines, estanques, un campo de fútbol y un helipuerto, que se adjudicó a Dragados por 40.876.128 euros.

La fiscal explica que en 2004 Ignacio González e Ildefonso de Miguel impulsaron y facilitaron la tramitación de un modificado del concurso para beneficiar a familiares del primero eliminando el helipuerto y la zona de ajardinamiento e incluyendo un campo de golf con césped artificial.

Y añade que convinieron con Dragados que Canal de Isabel II le adjudicaría directamente a esta sociedad dicho modificado con la condición de que subcontratara para determinados trabajos a la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería S.L. (TCT), cuyos socios eran los otros tres acusados, José Antonio C.M., Pablo G.G. y José Juan C.E..

Según la fiscal, estos dos últimos, hermano y cuñado de Ignacio González, ostentaban su titularidad en esa sociedad a través de personas interpuestas para ocultar sus vínculos familiares con el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid.

Agrega que Canal de Isabel II convocó en 2006 otro concurso para la gestión de explotación de esas instalaciones deportivas y el 27 de diciembre de ese año el Consejo de Administración del ente público acordó su adjudicación a la unión temporal de empresas (UTE) formada por TCT y otras dos sociedades por 3.250.000 euros y un plazo de ejecución de cinco años.

Concluye que "la actuación conjunta de los acusados permitió que TCT, empresa sin capacidad técnica para efectuar ninguno de los trabajos encomendados, se interpusiera innecesariamente y se beneficiara indebidamente con al menos 504.780 euros de fondos públicos asignados a tales contrataciones". EFE

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