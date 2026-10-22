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El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) suspende el acceso a su página web ante la alerta

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Sevilla, 22 oct (EFE).- El Servicio Andaluz de Empleo (SAE), dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, ha suspendido temporalmente el acceso a su web SAEempleo.es y otras páginas corporativas tras la alerta por vulnerabilidades detectadas en un lenguaje de programación (el PHP) utilizado para crear páginas.

A través de su perfil oficial en la red social X, el SAE ha informado no obstante de que se puede continuar accediendo a las áreas privadas de personas y empresas, cita previa y Gescontrat@ a través de distintos enlaces.

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También es posible acceder al área privada de personas a través de la AppSAE y puntos de empleo, según ha indicado este servicio, que ha explicado que se trata de "medidas preventivas" en respuesta al aviso de incidencias sobre los sistemas PHP detectados a nivel mundial.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) se sumó este miércoles a las alertas emitidas por otros países ante las vulnerabilidades que se han detectado en este lenguaje de programación.

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El Incibe emitió una alerta ante estas vulnerabilidades, calificó la importancia del aviso en su nivel máximo ('importancia crítica') y advirtió de que atacantes remotos no autenticados podrían ejecutar códigos y tomar el control de un servidor web sin tener los privilegios para ello. EFE

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