El Saint Louis conquista la Copa de Estados Unidos

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Chicago (EE.UU.), 21 oct (EFE).- El Saint Louis City conquistó este miércoles el primer título de su historia al ganar la final de la Copa de Estados Unidos al Columbus Crew, decidida en la tanda de penaltis.

Sin goles tras los 90 minutos y la prórroga, la final se decidió en los penaltis y el Crew pagó el fallo del uruguayo Santiago Rodríguez en el primer intento.

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El Saint Louis City convirtió sus 5 lanzamientos, con Timo Baumgartl, Lukas MacNaughton, Chris Durkin, Damion Downs y Daniel Edelman, para conquistar la Copa de Estados Unidos por 5-3 en la tanda.

El Saint Louis debutó en la MLS en 2023 y pudo celebrar el primer trofeo de su historia en una temporada en la que también selló el récord de imbatibilidad de la MLS al encadenar 19 encuentros sin derrotas. EFE

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