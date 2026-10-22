Espana agencias

El PP insta a los partidos políticos a condenar la violencia de forma "firme y rotunda" tras los altercados en A Coruña

Imagen UBN65ZPCCRG67DVO2665TPERDU
Guardar

El portavoz municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo, ha instado a "todos" los dirigentes políticos de la ciudad herculina a "condenar la violencia" de forma "firme y rotunda" tras los altercados registrados este miércoles.

"No hay que olvidar que estamos en una democracia y la democracia no se defiende con violencia, ni tirando piedras ni quemando contedores", expone en un comunicado en el que recalca que "las ideas en democracia se defienden a través de las urnas".

PUBLICIDAD

"Condenamos todo tipo de violencia y pediría reflexión a los dirigentes políticos de esta ciudad a la hora de medir sus palabras", añade para reiterar que "todos los partidos, sin excepción, deben condenar lo que sucedió ayer". "No puede existir la mínima sombra de duda, la condena tiene que ser firme y rotunda", insiste.

Lo ha hecho tras desear una "pronta recuperación de todos los heridos" y mostrar su "solidaridad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". "Esta no es A Coruña que yo quiero, quiero una Coruña de libertad, de respeto, donde todos podemos opinar, no somos una ciudad violenta por mucho que se empeñen en radicadizala", explica.

PUBLICIDAD

Dichos actos violentos se produjeron tras una convocatoria con mesa informativa de Vox por la mañana y con participación de su presidente, Santiago Abascal, y, al mismo tiempo, presencia de otra manifestación, en la plaza de María Pita, de Galiza Nova y otras organizaciones en contra del "fascismo".

Ahí, cuando ya no estaban presentes representantes de Vox, se produjo una carga policial, con lanzamiento de piedras y de mesas y sillas por parte de algunos de los participantes en la protesta.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Todo lo que no se ve de los Premios Princesa de Asturias: meses de preparación, un estricto protocolo y un selecto menú asturiano

La cuadragésima sexta edición de los premios vuelve a poner a prueba el extenso protocolo que se oculta detrás de meses de preparación para una de las galas más importantes de la monarquía española

Todo lo que no se ve de los Premios Princesa de Asturias: meses de preparación, un estricto protocolo y un selecto menú asturiano

Resultados ganadores del Super Once del 22 octubre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados ganadores del Super Once del 22 octubre

Vientos muy fuertes y olas de siete metros: la borrasca Austen afectará al extremo norte de España a partir de este viernes

La Aemet ha alertado de que el peligro es “muy importante”, por lo que deberá mantenerse la precaución en las zonas litorales

Vientos muy fuertes y olas de siete metros: la borrasca Austen afectará al extremo norte de España a partir de este viernes

Elecciones generales 29-N, en directo: El PP confirma a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid y a Borja Sémper como tercero

Con el plazo para presentar candidaturas ya en marcha, el PP parte como favorito en la mayoría de los sondeos frente a un bloque de izquierdas fragmentado, mientras vivienda, salarios y pensiones concentran la disputa entre los partidos

Elecciones generales 29-N, en directo: El PP confirma a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid y a Borja Sémper como tercero

El PSOE deja pasar las 48 horas que le dio el juez Pedraz para entregar los contratos de sus abogados y se escuda en el “secreto profesional” y la “confidencialidad”

Ferraz comunica al magistrado del ‘caso Leire Díez’ sus objeciones a la entrega de la documentación y espera a que la Abogacía del Estado le indique “cómo hacer” para no revelar información protegida de sus asesoramientos jurídicos

El PSOE deja pasar las 48 horas que le dio el juez Pedraz para entregar los contratos de sus abogados y se escuda en el “secreto profesional” y la “confidencialidad”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuando el capitán de los marines de Estados Unidos elogió a los infantes españoles: “Son tácticamente sólidos y muy profesionales”

Cuando el capitán de los marines de Estados Unidos elogió a los infantes españoles: “Son tácticamente sólidos y muy profesionales”

Feijóo promete que las personas ciegas podrán “ejercer plenamente el derecho al voto y de forma secreta”, algo que ya hacen desde hace 19 años por una reforma del PSOE

Elecciones generales 29-N, en directo: El PP confirma a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid y a Borja Sémper como tercero

El PSOE deja pasar las 48 horas que le dio el juez Pedraz para entregar los contratos de sus abogados y se escuda en el “secreto profesional” y la “confidencialidad”

Ayuso pide “respeto” por Milei porque es un presidente “salido de las urnas” y ensalza su gestión: “Argentina es el país que más crece de toda Hispanoamérica”

ECONOMÍA

Los bancos deberán devolver el dinero a las víctimas de estafa y reclamarlo después: el anticipo supondrá millones de euros

Los bancos deberán devolver el dinero a las víctimas de estafa y reclamarlo después: el anticipo supondrá millones de euros

Siete aeropuertos del sur de Italia alertan sobre falta de combustible por las protestas de camioneros

Un abogado lo confirma: tu empresa está obligada a subirte el sueldo en estas tres situaciones

El precio de la gasolina este 22 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Óscar Vara, economista: “El problema de la vivienda se ha politizado, se ha usado para polarizar a los ciudadanos y eso es muy peligroso”

DEPORTES

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid ante el Leipzig en la tercera jornada de la Champions League

Guerra de pitos y aplausos en el Bernabéu: el curioso momento vivido con Marc Cucurella durante el Real Madrid - Leipzig de Champions

Pleno al verde: Isco desatasca al Betis desde el punto de penalti ante el Feyenoord y corona un ejercicio de pura resistencia hasta el final

El Real Madrid golea al Leipzig en Champions y sigue ganando confianza antes del Clásico ante el FC Barcelona