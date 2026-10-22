El PP insta a los partidos políticos a condenar la violencia de forma "firme y rotunda" tras los altercados en A Coruña

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El portavoz municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo, ha instado a "todos" los dirigentes políticos de la ciudad herculina a "condenar la violencia" de forma "firme y rotunda" tras los altercados registrados este miércoles.

"No hay que olvidar que estamos en una democracia y la democracia no se defiende con violencia, ni tirando piedras ni quemando contedores", expone en un comunicado en el que recalca que "las ideas en democracia se defienden a través de las urnas".

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"Condenamos todo tipo de violencia y pediría reflexión a los dirigentes políticos de esta ciudad a la hora de medir sus palabras", añade para reiterar que "todos los partidos, sin excepción, deben condenar lo que sucedió ayer". "No puede existir la mínima sombra de duda, la condena tiene que ser firme y rotunda", insiste.

Lo ha hecho tras desear una "pronta recuperación de todos los heridos" y mostrar su "solidaridad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". "Esta no es A Coruña que yo quiero, quiero una Coruña de libertad, de respeto, donde todos podemos opinar, no somos una ciudad violenta por mucho que se empeñen en radicadizala", explica.

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Dichos actos violentos se produjeron tras una convocatoria con mesa informativa de Vox por la mañana y con participación de su presidente, Santiago Abascal, y, al mismo tiempo, presencia de otra manifestación, en la plaza de María Pita, de Galiza Nova y otras organizaciones en contra del "fascismo".

Ahí, cuando ya no estaban presentes representantes de Vox, se produjo una carga policial, con lanzamiento de piedras y de mesas y sillas por parte de algunos de los participantes en la protesta.

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