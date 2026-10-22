Dina Bousselham, Boti García y Mar Cambrollé irán en listas de Podemos al Congreso

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Madrid, 22 oct (EFE).- La exasesora de Pablo Iglesias Dina Bousselham y las activistas por los derechos LGTBI Boti García y Mar Cambrollé irán en listas de Podemos al Congreso de los Diputados para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, según ha confirmado este jueves la formación morada.

En una nota de prensa, Podemos ha informado sobre algunos de sus candidatos y candidatas para las elecciones, en las que los morados irán en solitario en todos los territorios salvo en la Comunidad Valenciana y Canarias, donde hubo acuerdos con Frente Amplio y más partidos de izquierdas.

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Por ejemplo, en la lista por Madrid que encabeza Irene Montero como candidata a la Presidencia del Gobierno irá de número dos el exdiputado de la Asamblea de Madrid Jacinto Morano y de número tres Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias.

El número cuatro será para Serigne Mbayé, exdiputado de la Asamblea y miembro del sindicato de manteros de Madrid, que fue detenido recientemente por la policía y puesto posteriormente en libertad en lo que calificó como una "redada racista".

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Podemos ha destacado que en sus listas hay más activistas, como Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, que liderará la candidatura por Sevilla, o Boti García, defensora también de los derechos LGTBI y ex directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI.

Asimismo, contará con Manuel Pravia, portavoz y delegado del Sindicato de Estibadores en Avilés, que estuvo implicado en la huelga de estibadores y será el número uno de Podemos por Asturias.

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Por otro lado, Lucía Muñoz Dalda, regidora en al Ayuntamiento de Palma, será la candidata por Baleares y María Teresa Pérez encabezará la lista de Alicante.

Todos los candidatos de Podemos para el 29N fueron elegidos en las primarias abiertas que la formación celebró la semana pasada y donde ganaron personas del equipo de Montero en casi todas las circunscripciones salvo en casos muy concretos, donde vencieron candidaturas alternativas de lista blanca. EFE

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