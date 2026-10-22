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Coordinadora CEAQUA presenta nueva querella y exige justicia para víctimas de franquismo

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Madrid, 22 oct (EFE).- La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) junto al damnificado Benito Láiz Castro ha presentado una nueva querella ante la Sección de Instancia de Madrid por las torturas sufridas tras su detención en 1970 por la policía franquista en un contexto de crímenes contra la humanidad.

El querellado que ha presentado este jueves la denuncia fue detenido el 14 de diciembre de 1970, lo que coincidió con el Estado de Excepción, estuvo retenido durante 26 días en la Dirección General de Seguridad y posteriormente fue trasladado a la cárcel de Carabanchel, en donde fue preso durante dos meses hasta que "llegó el juicio y el fiscal retiró la acusación".

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En las inmediaciones de los Juzgados de Plaza Castilla ha explicado en rueda de prensa que durante el tiempo que estuvo detenido y preso sufrió "torturas" y unas consecuencias como el "despido de la fábrica donde trabajaba"

Y ha sentenciado: "Una situación personal bastante delicada y estropeada".

De este modo, ha exigido al Estado que cumpla "todas las normas internacionales sobre los crímenes de lesa humanidad" dado que con la amnistía de 1977 sus torturadores, determinados miembros de la Brigada Político-Social, tuvieron impunidad.

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En la misma línea, y con una querella que se ha presentado contra los agentes de policía que intervinieron en su causa, el abogado de CEAQUA Jacinto Lara ha explicado también en rueda de prensa que estos "crímenes franquistas se siguen negando a día de hoy a la investigación y enjuiciamiento de este tipo de crímenes porque consideran que están prescritos, porque están amnistiados".

Esta querella se suma a las más de 25 nuevas presentadas tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática y a las más de 100 interpuestas con anterioridad.

Sin embargo, desde CEAQUA han criticado que todas estas demandas presentadas desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria "han sido inadmitidas o archivadas" y confían en que con el caso de Benito Láiz Castro "se admita a trámite, se investiguen los hechos y se condene a los responsables".

Por el momento, la querella argentina es la única causa penal abierta "admitida a trámite" para investigar los crímenes de la Guerra Civil española y del franquismo. EFE

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