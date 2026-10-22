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Chacarra flojea en su estreno en Corea, donde domina el sudafricano Jarvis

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Redacción deportes, 22 oct (EFE).- El golfista español Eugenio Chacarra no tuvo una buena jornada en su estreno este jueves en el Genesis Championship de Corea del Sur, del DP World Tour, y acabó la ronda con un golpe sobre el par, a siete del líder, el sudafricano Casey Jarvis.

Chacarra, líder de la clasificación del circuito europeo, la llamada 'Race to Dubai', tras su triunfo el pasado domingo en la India, hizo tres 'birdies', pero se vio penalizado por el doble 'bogey' del antepenúltimo hoyo y otros dos 'bogeys', para un total de +1.

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"No fue el comienzo que quería, pero jugué bien. No tuve mi mejor día. Pero es solo la primera ronda", comentó el jugador madrileño, de 26 años, al término de la ronda.

A falta de la prueba de Corea y de las dos finales de Abu Dabi y Dubái en la primera quincena de noviembre, Chacarra aspira a ampliar la brecha en el ránking del DP World Tour respecto a sus dos inmediatos perseguidores, el estadounidense Patrick Reed y el norirlandés Rory McIlroy, que no participan en el torneo que se disputa en la localidad de Cheonan.

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"Podría haberme saltado este torneo, pero me gusta Corea, y estoy feliz y jugando bien. Sin Rory y Patrick, si tengo una buena semana, tendré más puntos y toda la ayuda que tenga es buena", añadió el golfista afincado en Estados Unidos ante sus opciones de ganar por primera vez el título de mejor jugador del año del DP World Tour.

Jarvis, ganador de dos títulos esta temporada en el circuito europeo, fue el más sólido de la ronda con siete 'birdies' y un 'bogey', que le permitieron acabar con -6, uno menos que el surcoreano Sanghun Shin, y dos respecto a un grupo de cinco jugadores, entre ellos,el sueco Mikael Lindberg y el francés Antoine Rozner.

El mejor español tras la primera jornada fue Quim Vidal, con -1, mientras que al par terminaron Nacho Elvira, Alejandro del Rey, Rocco Repetto y Ángel Hidalgo.

Hidalgo llegó a ponerse al frente de la clasificación empatado con -4 junto a Rozner y Lindberg, con cuatro 'birdies' casi seguidos, pero tuvo un final aciago que le alejó de la cabeza.

En los últimos siete hoyos, el jugador malagueño cometió un doble 'bogey' y tres 'birdies', por lo que se vio relegado. EFE

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