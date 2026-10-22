Ceuta se movilizará este domingo en Madrid para reclamar medidas al Gobierno

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Ceuta, 22 oct (EFE).- Madrid acogerá este domingo una manifestación impulsada por el colectivo Mujeres Caballas de Ceuta para reclamar medidas al Gobierno por la situación que atraviesa la ciudad autónoma desde la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio.

El colectivo ha conseguido ya movilizar diez autocares y espera contar con el respaldo de los ceutíes que viven en otros puntos de la península.

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Las impulsoras de la marcha han explicado que la idea surgió ante la preocupación de un grupo de mujeres de la ciudad por la falta de medidas para que Ceuta pueda recuperar la normalidad.

El movimiento aglutina a mujeres de diferentes sectores profesionales e ideologías de Ceuta, que han dejado claro que se trata de una movilización totalmente abierta a la ciudadanía, sin distinción de género.

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Las organizadoras han destacado a EFE la buena respuesta, no solo de los ciudadanos, sino también de empresas, comerciantes, establecimientos y particulares de la ciudad para facilitar el desplazamiento a Madrid.

En principio, habían previsto 16 autobuses para viajar a Madrid pero finalmente serán diez, ya que muchos ciudadanos han optado por trasladarse en su vehículo personal o en otros medios de transporte desde varias provincias como Sevilla o Granada.

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La iniciativa también cuenta con el respaldo de las casas regionales de Ceuta en Andalucía y Barcelona, las cuales han organizado sus propios desplazamientos. También se contará con la presencia de la comunidad hindú de Madrid y de otros puntos de España.

El desplazamiento comenzará la noche del sábado 24 de octubre, cuando los autobuses partirán desde el puerto de Algeciras (Cádiz) hacia la capital de España a las 23.00 horas, por lo que los participantes viajarán durante toda la noche.

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La concentración está prevista entre las 10:30 y las 11:30 horas del domingo, iniciándose la marcha desde la Glorieta de Carlos V, en Atocha, para continuar por el Paseo del Prado, Neptuno y la carrera de San Jerónimo hasta las inmediaciones del Congreso de los Diputados, donde finalizará.

A las puertas del Congreso se dará lectura de un comunicado que reclamará una frontera reforzada con medios materiales y humanos, una reforma de la ley de extranjería y la activación de los mecanismos jurídicos europeos para el retorno de las más de 10.000 personas que permanecen en Ceuta desde la entrada masiva.

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La lectura del manifiesto dará por concluida la movilización, en la que prevalecerán los colores blanco y negro de la bandera de Ceuta. EFE