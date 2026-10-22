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Castilla y León cree que La Bola Negra entraría en sus ayudas pese a sus nuevos criterios

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Valladolid, 22 oct (EFE).- El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), está "seguro" de que películas como 'La bola negra' entrarían en las ayudas al cine de la comunidad, pese al nuevo criterio introducido por la Consejería de Cultura (Vox) de limitarlas a proyectos sin adoctrinamiento, sin propaganda partidista ni apoyo expreso a opciones políticas concretas.

"Seguro que sí", ha respondido Carriedo este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, al ser preguntado sobre si la parte del PP del Ejecutivo que forman con Vox en Castilla y León respalda ese nuevo requisito y si películas como la citada podrían acceder a las ayudas.

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El portavoz de la Junta se ha ceñido al acuerdo de gobierno con Vox en la comunidad en el punto de 'Libertad frente a adoctrinamiento' para situar ese nuevo requisito.

En concreto en lo que recoge ese pacto de que "se garantizará que toda la acción del Gobierno de la Junta de Castilla y León se inspirará en los principios de libertad, eficiencia y austeridad, renunciando expresamente a todo intento de imprimir cualquier sesgo ideológico o condicionar el libre pensamiento y juicio de los ciudadanos".

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Carriedo ha insistido en la defensa de la libertad a la hora de crear y expresarse, y en la calidad, como ejes de esas ayudas, y ha sostenido que "el respeto a la libertad exige respetar el gusto de cada cual".

"Garantizar la libertad y la calidad tiene que ver mucho con evitar imposiciones ideológicas, que es lo que se busca naturalmente, y cuando tengamos en la composición de la comisión, pues se hará pública", ha precisado sobre la comisión de expertos y técnicos que resolverá las ayudas.

Preguntado sobre si han detectado que alguno de los proyectos que han recibido esas ayudas hasta ahora tenía una carga ideológica que motive ese nuevo criterio, ha dicho que no ha visto todas las obras

"No depende de mis gustos sino de los expertos", ha respondido sobre si películas como Torrente entrarían en esas ayudas.

Sobre el anuncio del Ministerio de que recurrirá esas ayudas, ha trasladado su respeto por el derecho a ejercer esa vía.

"Lo que inspira a la Junta de Castilla y León siempre es la libertad y la calidad en toda producción artística. La libertad a la hora de crear, la libertad a la hora de expresar y la calidad en todo lo que podamos ofrecer", ha reflexionado.

En cuanto a si ese criterio se introducirá en las ayudas par la producción editorial o los medios de comunicación ha respondido que irán "informando con total transparencia".EFE

(foto)

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