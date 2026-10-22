Aguirre dice estar defraudada con Ignacio González y se desmarca de la trama corrupta Lezo

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Madrid, 22 oct (EFE).- La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha declarado sentirse defraudada con su ex número 2 y sucesor Ignacio González, ha asegurado que no sabía nada de los casos de corrupción de los que está acusado y ha recordado que ella dimitió para asumir su responsabilidad política, "nunca jurídica".

Esperanza Aguirre ha realizado estas manifestaciones a su salida de la Audiencia Nacional tras declarar este jueves como testigo en el primer juicio a Ignacio González por el caso Lezo.

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Ignacio González, que estuvo seis meses en prisión provisional tras ser detenido en 2017, está acusado en esta pieza del caso por unos hechos que se remontan a 2004 y 2006 cuando era vicepresidente del Gobierno autonómico encabezado por Esperanza Aguirre y presidía Canal de Isabel II.

En concreto se enjuician presuntas irregularidades en las adjudicaciones de las obras de un campo de golf en terrenos de Canal de Isabel II y de un contrato para la gestión de explotación de las instalaciones deportivas de este ente público madrileño para beneficiar a un hermano y un cuñado suyos.

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La Fiscalía Anticorrupción pide en sus conclusiones provisionales seis años de prisión para Ignacio González, su hermano y su cuñado y para otros dos acusados, uno de ellos el entones director gerente de Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, por supuesto delito de cohecho.

En su escrito de acusación la Fiscalía relata que Canal de Isabel II convocó en 2003 un concurso para la remodelación de su depósito de agua de la avenida de Filipinas de Madrid con la ejecución de jardines, estanques, un campo de fútbol y un helipuerto, que se adjudicó a Dragados por 40.876.128 euros.

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La fiscal explica que en 2004 Ignacio González e Ildefonso de Miguel impulsaron y facilitaron la tramitación de un modificado del concurso para beneficiar a familiares del primero eliminando el helipuerto y la zona de ajardinamiento e incluyendo un campo de golf con césped artificial.

Y añade que convinieron con Dragados que Canal de Isabel II le adjudicaría directamente a esta sociedad dicho modificado con la condición de que subcontratara para determinados trabajos a la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería S.L. (TCT), cuyos socios eran los otros tres acusados, José Antonio C.M., Pablo G.G. y José Juan C.E..

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Aguirre ha sido preguntada por los periodistas si sabía lo que hacía Ignacio González a lo que ha contestado: "Cómo iba yo a saber eso"

"Yo confiaba en él y por eso cuando un juez le detuvo y le mandó a prisión provisional yo dimití porque, a diferencia de los sanchistas, asumí mi responsabilidad política", ha manifestado.

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Y ha estimado que "si un juez mete en prisión provisional a un político se supone que tiene indicios muy fundados para pensar que puede haber cometido irregularidades penales" aunque ha aclarado: "Eso no quiere decir que yo le quite la presunción de inocencia a Ignacio González mientras no le condenen".

Aguirre ha asegurado que no ha tenido contacto durante estos años con Ignacio González y que nunca le ha dado explicaciones.

Sobre si se siente defraudada ha respondido: "Imagínese cómo me voy a sentir si yo he estado con él en el Ayuntamiento de Madrid, en el Ministerio de Educación y Cultura, donde le nombré subsecretario, y en la Comunidad de Madrid y era un funcionario excelente en el que tenía toda mi confianza".

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En el juicio Esperanza Aguirre ha testificado que cuando llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid propuso utilizar los citados terrenos de Canal de Isabel II para una cancha de prácticas de golf y otras instalaciones deportivas para satisfacer la demanda de los vecinos de Chamberí, que es una zona "con poquísimos parques".

Ha añadido que le dijeron que como ya era necesario reforzar las vigas de estos terrenos que albergan uno de los depósitos de agua de Canal de Isabel II "venía bien" llevar a cabo el proyecto, que canalizó a través de Ignacio González sin que ella interviniera en la tramitación.

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"Me pareció bien porque eran nueve hectáreas en las que había un helipuerto que era muy molesto para los vecinos donde el exministro José Bono aterrizaba para ir a dormir a su casa o a lo que fuera y creo que el rey Juan Carlos alguna vez también lo usaba, y los vecinos salieron ganando con el polideportivo", ha abundado.

Pero ha asegurado que Ignacio González no le dijo quiénes estaban detrás de la empresa TCT. "Por la prensa hoy en día veinte años después sé qué es lo que es pero entonces no", ha dicho. EFE

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