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Abascal acusa a la Moncloa de "orquestar" la violencia contra sus actos de precampaña

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Burgos, 22 oct (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este jueves al Palacio de la Moncloa de "organizar" y "orquestar" la violencia y el acoso que están sufriendo los dirigentes y los simpatizantes de su partido en la precampaña electoral.

En declaraciones a los medios en Burgos tras los disturbios violentos que se registraron ayer miércoles en A Coruña y en Avilés (Asturias) después de sendos actos de su partido, Abascal ha responsabilizado directamente al Gobierno y se ha mostrado convencido de que nadie del Ejecutivo ni del PSOE condenará esa violencia.

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El objetivo de esas "milicias violentas", a su juicio, es que Vox no hable de la "mafia" y de sus corrupciones y que no pueda tampoco exponer un programa alternativo que defiende la prioridad nacional, la desregulación, las bajadas fiscales y el fin de los "fanatismos" climáticos, de la agenda 2030 y de género.

"Es una estrategia planificada y deliberada para intentar que no se hable de la corrupción de Pedro Sánchez, de la mafia de su Gobierno y de las propuestas de la alternativa", ha insistido.

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Preguntado por las conversaciones con el PP para pactar listas electorales conjuntas al Senado, el líder de Vox no ha querido adelantar nada de las negociaciones, pero sí que ha dicho que son "muy serias y muy importantes".

Ha resaltado que obedecen a la necesidad de hacer frente al desafío del frente "socialista" y "comunista" que pretende "entorpecer la alternativa".

Y ha asegurado que Vox hará todo lo necesario: "Si es poco lo que podemos hacer, lo haremos; y si es mucho, también haremos mucho".

"Va a estar absolutamente todo por parte de nosotros para contribuir a que el cambio en España sea total y que no se produzca únicamente en el Congreso de los Diputados", ha apuntado. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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