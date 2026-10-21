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Vox no descarta "ninguna fórmula" para el pacto con el PP para el Senado y no tiene prisa para cerrarlo

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Vox no descarta "ninguna fórmula" para el pacto con el PP para la candidatura al Senado y no tiene prisa para cerrarlo. "Los plazos están para agotarlos", ha dicho la portavoz en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán.

El PP y Vox exploran opciones para conformar una candidatura conjunta para el Senado con el objetivo de frenar la coalición del PSOE, Frente Amplio y las izquierdas territoriales, que concurren conjuntamente a la Cámara Alta para evitar que la fragmentación del bloque posibilite una nueva mayoría absoluta del PP.

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Tras conocer el pacto de las izquierdas, el líder de Vox, Santiago Abascal, tendió la mano a los 'populares' para hacer lo propio, optimizar sus votos y contener el crecimiento del bloque de las izquierdas.

De su lado, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que las formaciones buscan un acuerdo y ha insinuado la fórmula de la cesión de senadores por designación autonómica. El objetivo, según ha dicho, es hacerse con tres quintos de la Cámara Alta, lo que les permitiría renovar el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

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"MUCHÍSIMAS" OPCIONES

En una entrevista concedida a 'El programa de AR', recogida por Europa Press, Rodríguez de Millán ha rehusado proporcionar detalles sobre las conversaciones con los 'populares', aunque ha insistido en que su partido no descarta "ninguna fórmula" ni "opción" de las "muchísimas" que hay para "proteger" al Senado del pacto del bloque izquierdista.

La portavoz parlamentaria ha incidido en que Vox afronta las elecciones del 29 de noviembre con "responsabilidad" y la voluntad de realizar "sacrificios", por lo que ha mantenido tendida la mano al PP. "Mantenemos una voluntad de entendimiento (con los de Alberto Núñez Feijóo) para proteger al Senado de los acuerdos y las artimañas de (el presidente, Pedro) Sánchez", ha recalcado.

"La izquierda ha demostrado que está dispuesta a todo y nosotros estamos dispuestos a todo para defenderla, y con esa filosofía afrontamos estas elecciones", ha explicado. "Tenemos que defender a España agotando todas las vías posibles", ha rematado.

El plazo para la presentación de las candidaturas para las elecciones del 29 de noviembre ha comenzado este miércoles y concluye el lunes 26 a las 00.00 horas. Requerida por los tiempos, Rodríguez de Millán ha indicado que "los plazos están para agotarlos".

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