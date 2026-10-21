Vox no descarta ninguna fórmula de acuerdo con el PP en el Senado para el 29N

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Madrid, 21 oct (EFE).- La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha señalado este miércoles que no descartan ninguna fórmula de acuerdo con el PP antes de las elecciones del 29 de noviembre para proteger al Senado de las "artimañas" del presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez.

Millán ha precisado en una entrevista en Telecinco recogida por EFE que se pueden explorar "muchísimas" opciones de pacto con los populares y ha asegurado que van a agotar todas las vías posibles.

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La intención, ha subrayado, es mantener la voluntad de entendimiento con los populares para garantizar la protección de todas las instituciones del Estado y, más concretamente el Senado, de la alianza del PSOE y otras fuerzas de la izquierda para concurrir juntos por esta cámara parlamentaria en los próximos comicios.

"No descartamos ninguna opción, ninguna fórmula, pero nuestra premisa y nuestra voluntad es la de mantener ese entendimiento", ha insistido y ha recalcado: "Ellos han demostrado que están dispuestos a todo para destrozar España y a nosotros ahora nos toca demostrar que estamos dispuestos a todo para defenderla". EFE

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