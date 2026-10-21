Vox afirma que las ayudas al cine en Castilla y León son "un aperitivo" de "libertad"

Guardar

Valladolid, 21 oct (EFE).- El diputado de Vox Carlos Hernández Quero ha defendido este miércoles la convocatoria de ayudas planteada por la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León como "un aperitivo" de la "libertad para los creadores" que pretende introducir su partido a nivel nacional, tras "muchos años de ayuno".

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de las Cortes, tras conocer que el Gobierno de España va a recurrir la convocatoria de ayudas al cine de la comunidad por considerar que se trata de censura al introducir un punto contra la ideologización y el adoctrinamiento, Quero ha negado que haya "veto" alguno.

PUBLICIDAD

En este sentido, ha defendido que "durante los últimos años" hay una "asociación entre cultura y dominio de esa cultura por parte de la izquierda", mientras que hay "infinidad de creadores" con un "talento extraordinario" que carecen de libertad, por lo que ha pedido acabar con "los cupos y con las cuotas" para la producción de determinadas temáticas.

Preguntado por si la película que representará a España en los premios Óscar, 'La bola negra', se hubiera quedado sin ayudas en caso de concurrir a estas ayudas de la Junta, Quero ha dicho que "no tiene nada que ver" y que lo que se pretende es "recuperar un espacio público neutral en el que lo que se premie no sea la propaganda".

PUBLICIDAD

En su opinión, "censura es decirle a una persona que solo va a recibir una ayuda si cumple con lo que el Gobierno quiere".EFE

(foto) (vídeo)