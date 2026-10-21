Vivas ve "inaceptable" el "incumplimiento" del Gobierno de "sus obligaciones constitucionales": "No está a la altura"

21/10/2026 El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante el Foro ABC, a 21 de octubre de 2026, en Madrid (España). Este debate analiza los desafíos de ambas ciudades autónomas, especialmente tras los acontecimientos fronterizos ocurridos en Ceuta el pasado mes de julio. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

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El presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha atribuido al Gobierno la responsabilidad de la falta de "normalidad" en Ceuta por el "manifiesto incumplimiento" de sus "obligaciones constitucionales" a la hora de proteger la integridad territorial de la ciudad autónoma.

En una entrevista en 'La Mesa' de Antena 3, recogida por Europa Press, Vivas ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su "dejación de fronteras" y ha insistido en que, como jefe del Ejecutivo, tiene el mandato de proteger la integridad del territorio, la soberanía y los derechos de los ciudadanos, que "en el caso de Ceuta están sensiblemente mermados desde hace tres meses".

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El presidente ceutí ha cuestionado, por un lado, la falta de preparación en los días previos a la entrada masiva del 30 de julio, ya que la capacidad de acogida de menores de Ceuta "había pasado de 180 a 800" en una semana. Además, ha afirmado que hizo una "petición de socorro" a todos los ministerios implicados para que hubiera refuerzos policiales, se desplegara al Ejército y se decretara la situación de emergencia.

Por otro lado, ha defendido que el "ataque" a la "integridad territorial" debió ser contestado con "unas medidas proporcionales al daño causado", que a su juicio debería haber sido a la salida "inmediata" de las personas migrantes que "se quedaron".

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"Todas estas son cuestiones que ponen de manifiesto un incumplimiento por parte del gobierno de la nación de sus obligaciones constitucionales que me parece absolutamente inaceptable", ha aseverado.

No obstante, Vivas ha eximido de "cualquier responsabilidad" a las fuerzas de seguridad del Estado, ya que cree que "hicieron lo que pudieron y hasta donde les dejaron". "Pero hubo decisiones políticas para que esas capacidades no se emplearan", ha apostillado.

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"LA LEALTAD SE LA DEBEMOS A LOS CIUDADANOS"

Para Vivas, Sánchez "no está a la altura de la responsabilidad que se le debe de exigir a un presidente del Gobierno", y ha lamentado no haber podido tener recientemente una conversación individual con él, más allá de las videoconferencias y las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional.

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El presidente Ceutí, además, ha negado haber roto "ninguna regla de lealtad institucional": "Lo que ocurre es que la lealtad nosotros se la debemos a los ciudadanos. La principal lealtad se la debemos a la Constitución, es lo que juramos o prometemos".

Preguntado por el papel de Rabat en la crisis migratoria o los motivos que podría haber, Vivas ha evitado "especular". No obstante, ha apuntado que "hay un empeño en disculpar a Marruecos que no se corresponden con los hechos objetivos", ya que considera que Marruecos estaba "detrás de la invasión" de una manera "incontestable".

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En cuanto a la situación en Ceuta, ha asegurado que la ciudad autónomas se mantiene "alejada de la normalidad" ya que, según ha cifrado Vivas, quedan 15.000 migrantes por retornar a Marruecos.

Juan Jesús Vivas ha explicado que la falta de un "horizonte temporal definido" genera "agotamiento" y "extenuación" en la población, aunque no teme a un "estallido social" por la "madurez" del pueblo ceutí.

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