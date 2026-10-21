Tres detenidos por desórdenes públicos tras el mitin de Abascal en Avilés (Asturias)

Guardar

Oviedo, 21 oct (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a tres personas por desórdenes públicos tras el mitin que ha protagonizado este miércoles en la ciudad asturiana de Avilés el presidente de Vox, Santiago Abascal, han confirmado a EFE fuentes de la Jefatura Superior de Asturias.

Abascal ha participado en un mitin ante cientos de personas que han seguido sus palabras protegidas por un amplio dispositivo de seguridad, puesto que la plataforma Asturias Antifascista había congregado a menos de 200 metros a un millar de manifestantes, según cálculos policiales.

PUBLICIDAD

Ha sido al término del acto cuando los agentes antidisturbios han tenido que actuar para evitar el enfrentamiento directo en el centro de Avilés entre los manifestantes y grupos de personas que salían del mitin, que han intercambiado insultos y algunos lanzamientos de objetos.

Los incidentes de Avilés han tenido lugar horas después de los ocurridos en A Coruña, donde han sido arrestadas otras dos personas tras otro acto público de Abascal.

PUBLICIDAD

Ya en Avilés, y durante el acto que ha protagonizado junto a dos de los candidatos del partido al Congreso de los Diputados por Asturias, Carolina López y Javier Jové, el líder de Vox ha responsabilizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de los altercados de A Coruña y ha lamentado que el jefe del Ejecutivo sea "incapaz" de condenar la violencia que se ejerce contra esta formación y que, según ha afirmado, está promovida "por su milicia, que hoy ha enseñado su peor cara". EFE