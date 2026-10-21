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Sekulic: "El Milán tiene grandes jugadores, mucha experiencia y mucho talento"

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Barcelona, 21 oct (EFE).- El entrenador del Barça, Aleksander Sekulic, ha advertido que no será fácil ganar este jueves en la pista del Armani Olimpia Milán, del que ha dicho que tiene "grandes jugadores, muchas experiencia y mucho talento", pese a ser el penúltimo clasificado de la Euroliga con una única victoria en seis jornadas.

"La Euroliga es una temporada larga, así que no creo que en este momento podamos decir qué equipos son de la parte baja. Yo no diría que el Milán no es un buen equipo. Tienen grandes tiradores y son fuertes tanto en defensa como en ataque. Y en los últimos cuatro partidos están jugando mejor, especialmente después de la derrota en casa contra el Maccabi", ha apuntado Sekulic antes del entrenamiento del equipo en el Palau Blaugrana.

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El conjunto catalán cayó derrotado en el último duelo de la Liga Endesa contra el Joventut Badalona (113-89), en un derbi en el que encajó más de cien puntos por quinta vez esta temporada.

Sin embargo, al técnico esloveno no parece preocuparle especialmente la defensa que está haciendo su equipo: "Todo el mundo quiere ver menos puntos, pero el baloncesto de ahora también es así. Hay muchísimos más tiros de tres puntos y no es fácil conseguir que tus rivales tiren menos".

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Y también has restado importancia al hecho de que el escolta Kevin Punter, uno de los jugadores franquicia del equipo, haya bajado su producción ofensiva en los últimos partidos.

"Punter fue muy consistente al principio de la temporada, por lo que cada equipo pone mucho esfuerzo en detenerlo. Así que también es momento de que otros jugadores den un paso al frente y aprovechen esto", ha afirmado al respecto.

En la Euroliga, el Barça ocupa la parte medio-alta de la tabla con un balance de 3-2 tras caer en el Palau ante el Olympicos, vigente campeón de Europa, en la prórroga (100-105).

En este sentido, Sekulic admite que el proyecto sigue en construcción. "Tenemos que ver cuáles son los errores comunes que no estamos corrigiendo y seguir creciendo como equipo", ha apuntado. Y que el proceso no es fácil al tener que compaginar la Euroliga con la ACB, a la que ha definido como "la mejor liga doméstica de Europa".

"Es una liga muy exigente, especialmente para nosotros. Después de semanas de doble partido no tenemos tiempo para prepararla. Por tanto, necesitamos estar listos al cien por cien, porque cualquier equipo de la ACB puede ganar a cualquiera", ha reflexionado.

En cuanto a la máxima competición continental, el entrenador del Barça ha pedido a sus jugadores que "disfruten de cada partido", porque es algo que realmente deberían "tomarse no como un trabajo, sino como un privilegio", que es "jugar al baloncesto a este nivel contra los mejores jugadores de Europa". EFE

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