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El precio de la luz en España para este jueves

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se dan a conocer la información diariadel mercado energético en el país

El precio del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)
El precio del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)
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¿No sabes cuál es el precio de la energia electrica en el país?Consulta aquí la tarifa promedio del día, así como las más caras y más baratas de este jueves 22 de octubre.

Al cambiar diariamente, es importante mantenerse informado sobre los precios dela luz.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 22 de octubre

Precio de media: 157.92 euros por megavatio hora

Precio máximo: 286.76 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 0.44 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)
Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este jueves 22 de octubre, la tarifa del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 225.0 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 219.4 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 212.67 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 212.11 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 210.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 209.7 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 212.11 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 226.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 247.61 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 286.76 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 177.86 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 103.55 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 6.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 1.81 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 1.07 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 0.51 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.44 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 1.07 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 115.18 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 224.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 258.48 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 230.9 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 206.78 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 201.1 euros por megavatio hora.

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