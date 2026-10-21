El precio de la luz en España para este jueves

El precio del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

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¿No sabes cuál es el precio de la energia electrica en el país?Consulta aquí la tarifa promedio del día, así como las más caras y más baratas de este jueves 22 de octubre.

Al cambiar diariamente, es importante mantenerse informado sobre los precios dela luz.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 22 de octubre

Precio de media: 157.92 euros por megavatio hora

Precio máximo: 286.76 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 0.44 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este jueves 22 de octubre, la tarifa del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 225.0 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 219.4 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 212.67 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 212.11 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 210.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 209.7 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 212.11 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 226.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 247.61 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 286.76 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 177.86 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 103.55 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 6.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 1.81 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 1.07 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 0.51 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.44 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 1.07 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 115.18 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 224.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 258.48 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 230.9 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 206.78 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 201.1 euros por megavatio hora.