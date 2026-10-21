Sale a la venta el doble disco que homenajea a Los Ángeles, 50 años después del accidente

Guardar

Granada, 21 oct (EFE).- El doble disco que homenajea a Los Ángeles y cuenta con versiones de Anni B Sweet, Pedro de Dios, Soleá Morente, Pablo G o Popi González ha salido este miércoles a la venta, 50 años después del accidente de tráfico en el que fallecieron dos de sus integrantes, Poncho González y José Luis Avellaneda.

La publicación de "El eco de Los Ángeles 1976-2026", disponible en plataformas digitales y grandes superficies, se completará con el gran concierto homenaje que reunirá el 24 de octubre a músicos como Miguel Ríos, Soleá Morente, Lori Meyers, Lapido, José Antonio García (de 091) o Antonio Arias y Juan Codorniú (de Lagartija Nick) en el Teatro CajaGranada.

PUBLICIDAD

El concierto contará también con la actuación de Popi González y Pablo G (hijos de Poncho), Quini Almendros (La Guardia), Juan Alberto (Niños Mutantes), Adolfo (Los Iberos), Luis Martín (Los Ronaldos) y otros referentes andaluces.

El homenaje a la banda granadina se extenderá hasta noviembre, con una mesa redonda el día 18 auspiciada por la SGAE y protagonizada por las reflexiones de los periodistas José Ramón Pardo, Fernando Díaz de La Guardia y Eduardo Tébar, flanqueados por los músicos José Ignacio Lapido y Popi González.

PUBLICIDAD

La programación culminará en diciembre con la apertura de una exhaustiva exposición documental con material gráfico inédito y objetos de la formación que se podrá visitar en la Sala Zaida. EFE