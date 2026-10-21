Podemos exige al Gobierno la "inmediata" salida de prisión del filántropo Chambers Jr.

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Madrid, 21 oct (EFE).- La líder de Podemos, Ione Belarra, ha visitado en la prisión de Aranjuez al filántropo James 'Fergie' Cox Chambers Jr., reclamado por Estados Unidos, que lo acusa de blanqueo y posible financiación a la organización terrorista Hamás, y ha exigido al Gobierno su "inmediata" liberación.

En una nota de prensa, Podemos ha informado de la visita de Belarra a Chambers Jr. este miércoles en la prisión de Aranjuez (Madrid), donde ingresó tras su detención el pasado 10 de julio en Ibiza por blanqueo internacional de capitales por enviar fondos a Túnez y Palestina, que las autoridades estadounidenses creen que podrían haber terminado en manos de organizaciones terroristas.

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Belarra ha asegurado que el filántropo y activista tiene un "buen estado de ánimo" y ha calificado de "incomprensible" que el Gobierno lo mantenga en prisión "por las exigencias" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha reclamado su extradición y cuya tramitación fue autorizada por el Consejo de Ministros.

"Tiene que ser puesto en libertad inmediatamente", ha reclamado la líder de Podemos, que considera que cada minuto que Chambers Jr. pasa en prisión "es un minuto en el que el Gobierno demuestra que no tiene ningún compromiso real con Palestina". EFE

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