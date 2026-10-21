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Nuevas cargas en una movilización "contra el fascismo y la violencia policial" en A Coruña

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(Actualiza la NA3397 con las nuevas cargas que ha habido en esta segunda protesta)

A Coruña, 21 oct (EFE).- La Policía Nacional ha vuelto a cargar este miércoles por la noche en A Coruña durante una manifestación convocada "contra el fascismo y la violencia policial". yen la que han participado unas 2.500 personas, según el dato facilitado a EFE por la Policía Local.

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Horas antes, dos manifestantes han sido detenidos en una protesta contra un acto del presidente de Vox, Santiago Abascal, que ha reunido a unas 5.000 personas, según la Policía, y en la se han vivido momentos de tensión y cargas de la Policía Nacional.

Tras esos incidentes, en los que un grupo de manifestantes arrojó piedras y otros elementos a la Policía y esta cargó, diversos colectivos convocaron a través de las redes sociales una nueva movilización ante la Subdelegación del Gobierno a las 20:00 horas.

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Se trata de una manifestación no comunicada, que se trasladó hasta la Delegación del Gobierno y luego volvió a la Subdelegación, por lo que fue necesario cortar los accesos a la ciudad y la salida por la avenida do Porto.

De vuelta en la Subdelegación, se han repetido los episodios de violencia, con lanzamiento de objetos, como bengalas, por parte de los manifestantes y las posteriores cargas por parte de la Policía, con varios heridos.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han aclarado que "las concentraciones y manifestaciones no se autorizan", sino que se comunican y solo se prohíben o modifican si hay alguna razón fundada.

En este caso, el acto de Vox, señalan desde el alto comisionado, fue comunicado el 16 de octubre, como una mesa informativa, por lo que no se aplica el derecho de reunión al ser menos de 21 personas; no obstante, el partido pidió colaboración para garantizar la seguridad del acto y se dio traslado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El 17 de octubre se recibió la convocatoria de una concentración de Galiza Nova en el mismo lugar, en la que se anunció su carácter pacífico; no hubo informe desfavorable contra ninguna de las dos.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado establecieron el dispositivo que consideraron oportuno y la Policía Nacional intervino "para contener a un grupo de manifestantes al no respetar las indicaciones de las Fuerzas de Seguridad y después de que empezasen a arrojar mobiliario urbano y otros objetos contra los policías."

Han sido detenidas dos personas por desórdenes públicos y atentado y doce policías han sufrido contusiones de distinta consideración; además, dos periodistas y decenas de manifestantes resultaron heridos.

El despliegue de seguridad era visible desde primera hora de la mañana en la Plaza de María Pita, donde los antidisturbios habían montado una barrera humana y de vehículos para evitar un enfrentamiento directo entre los manifestantes y las trescientas personas que habían acudido a la convocatoria de Vox.

"La Delegación del Gobierno condena cualquier tipo de violencia, respeta el derecho a manifestación recogido en la Constitución y reconoce el trabajo que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", concluye la nota enviada a última hora del día. EFE

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