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Miércoles de estabilidad aunque habrá precipitaciones en el norte, Cataluña y Baleares

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Madrid, 21 oct (EFE).- Este miércoles se espera un día de estabilidad en la mayor parte del país, aunque habrá precipitaciones en Canarias, Galicia, área cantábrica y Pirineos que podrían extenderse también hacia Cataluña y Baleares, con rachas de viento muy fuertes en el bajo Ebro, Ampurdán y litoral cantábrico.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que este miércoles se espera un día marcado por la estabilidad generalizada en la Península y Baleares, únicamente interrumpida por el paso de un frente que dejará cielos nubosos y precipitaciones que se desplazarán desde Galicia hacia el área cantábrica y Pirineos.

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Asimismo habrá intervalos nubosos en el norte peninsular y norte de Baleares que podrán dejar chubascos ocasionales en el nordeste de Cataluña y en el archipiélago.

Se producirán posibles nevadas en montañas del norte peninsular a una cota de 1.600-1.800 metros, así como bancos de niebla matinales.

Las temperaturas máximas estarán en ascenso en Huelva y Ampurdán, en descenso en montañas del norte peninsular y sin cambios en el resto; mínimas en ascenso en el cuadrante noroeste peninsular, con predominio de los descensos en el resto del territorio.

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Soplará viento moderado en Baleares, también en los litorales y en el nordeste peninsular, manteniéndose flojo en el resto con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en la costa cantábrica, Ampurdán y bajo Ebro.

En Canarias se espera un día de tiempo inestable bajo la influencia de una dana, con predominio de cielos nubosos en las islas orientales e intervalos nubosos en las occidentales. Habrá chubascos con tormenta que podrían ser localmente fuertes, calima ligera en altura y viento moderado.

.-GALICIA: cielos cubiertos con precipitaciones débiles durante la madrugada, tendiendo a remitir a lo largo del día. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo con intervalos de moderado en zonas expuestas del litoral norte y zonas altas del interior.

.-ASTURIAS: cielos cubiertos con precipitaciones débiles durante la primera mitad del día, tendiendo a remitir por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios o en ligero descenso en el interior. Viento flojo a moderado que en los litorales puede ser fuertes con rachas muy fuertes durante la madrugada.

.-CANTABRIA: cielos nubosos con precipitaciones en el litoral durante la primera mitad del día que se extenderán a zonas del interior y remitirán por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, más acusado en el litoral; máximas sin cambios. Viento flojo a moderado que será fuerte con rachas muy fuertes en los litorales.

.-PAÍS VASCO: cielos muy nubosos con precipitaciones débiles durante todo el día, tendiendo a remitir a última hora. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios. Viento flojo a moderado que en los litorales puede ser fuerte con rachas muy fuertes durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

.-CASTILLA Y LEÓN: cielos con intervalos de nubes bajas que se irán cubriendo de oeste a este con probabilidad de alguna precipitación débil en el extremo noroccidental al principio del día. Temperaturas mínimas en ligero o moderado ascenso y máximas con ligeros cambios. Viento flojo con intervalos de moderado.

.-NAVARRA: nubosidad aumentando durante la madrugada, precipitaciones débiles en el norte que irán remitiendo por la noche. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas sin cambios. Vientos débiles que serán algo más moderados por la mañana, especialmente en zonas bajas del centro y sur.

.-LA RIOJA: cielos con intervalos de nubes bajas que ser irán cubriendo de oeste a este. Temperaturas mínimas en ligero descenso en la sierra y con pocos cambios en el resto; máximas sin cambios. Viento flojo en general, algo más moderado en la Ribera.

.-ARAGÓN: cielos nubosos con precipitaciones débiles en la divisoria del Pirineo, pudiendo ser en forma de nieve por encima de los 1.800-2.000 metros. Temperaturas sin cambios, excepto un ascenso en las mínimas en el tercio sur. Viento flojo a moderado con intervalos de fuerte en la depresión del Ebro en horas centrales.

.-CATALUÑA: cielos con intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles en el valle de Arán por encima de los 1.800-2.000 metros. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en descenso en el Pirineo con heladas débiles y en ascenso en la depresión central de Lleida y Ampurdán, sin cambios en el resto. Viento flojo con rachas muy fuertes en el prelitoral sur de Tarragona y Ampurdán.

.-EXTREMADURA: cielos con intervalos de nubes bajas matinales que se irán cubriendo en la mitad norte por la noche. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso o sin cambios. Viento flojo con intervalos de moderado.

.-COMUNIDAD DE MADRID: cielos poco nubosos aumentando a intervalos nubosos por la tarde, sin descartar alguna precipitación débil y dispersa en cumbres de la sierra por la mañana. Temperaturas mínimas en descenso y máximas con cambios ligeros. Viento flojo con algún intervalo más intenso en zonas altas de la sierra.

.-CASTILLA-LA MANCHA: cielos poco nubosos con algún intervalo de nubes bajas al principio del día en el Sistema Central e Ibérico. Temperaturas mínimas en descenso y máximas con cambios ligeros. Viento flojo con intervalos más intensos en cotas altas de las zonas de montaña de la mitad oriental.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: cielos poco nubosos con intervalos nubosos. Temperaturas con cambios ligeros. Viento flojo a moderado.

.-REGIÓN DE MURCIA. cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas con pocos cambios. Viento flojo ocasionalmente moderado.

.-BALEARES: intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso durante la mañana, sin descartar alguna precipitación débil en Menorca. Tempeaturas nocturnas en descenso y diurnas con pocos cambios o en ascenso. Viento entre flojo y moderado.

.-ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en general con pocos cambios. Viento flojo con poniente moderado en el litoral mediterráneo, ocasionalmente fuerte durante la primera mitad del día.

.-CANARIAS: intervalos nubosos que aumentarán a nubosos por la tarde con probabilidad de lluvia, especialmente por la tarde en el interior de las islas montañosas, así como en Lanzarote y Fuerteventura. Temperaturas con pocos cambios o ligeros ascensos, salvo las máximas en Lanzarote y Fuerteventura, con descensos. Viento moderado amainando a flojo por la tarde. EFE

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