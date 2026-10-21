María del Monte se sincera en su libro 'Si el corazón se equivoca se le perdona'

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Sevilla, 21 oct (EFE).- La cantante María del Monte habla de su familia, de sus anhelos, de su vida, de su trayectoria artística, de sus aficiones y devociones en su libro 'Si el corazón se equivoca se le perdona' (Harper Collins), que ha presentado esta noche en Sevilla en conversación con el periodista Carlos Herrera, con quien le unen años de amistad.

"A cierta edad una se puede permitir algunas licencias", ha dicho la cantante sobre la publicación de este libro, que ha definido como un ejercicio de "asentamiento", fruto de algunas reflexiones y de observar mucho a la gente para concluir, no sin sentido del humor: "Estamos regular".

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"Estoy como un cencerro y me meto en berenjenales, y si creo en algo voy a ciegas", ha añadido sobre la publicación de este libro, mientras que sobre el estado de ánimo con el que lo ha escrito ha dicho que en la vida actual se va demasiado deprisa y que ella quiere morirse "de vieja", para lo cual ha "atado en corto" a las prisas.

Carlos Herrera ha destacado que en el libro no salen otros nombres propios que los de los familiares y allegados de la artista y que otras alusiones son muy veladas, lo que la propia María del Monte ha explicado: "Me encanta respetar a los demás; porque tienes derecho a tu vida y quien tiene que preservar tu vida eres tú misma".

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No ha eludido contestar, sin embargo, a una pregunta relacionada con el robo que sufrió en su domicilio en el que está presuntamente implicado un familiar muy próximo: "Estamos pendientes de que se celebre el juicio (previsto para la próxima primavera), y cada día que pasa luchamos para olvidarlo; son cosas que sobrellevas pero que no has superado".

Al preguntarle Herrera que cuántas veces se ha equivocado en el amor, ha contestado sin pensarlo que "pocas" porque, ha añadido, "siempre he actuado con el corazón y, ya se sabe, si el corazón se equivoca, se le perdona".

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"Para el amor no se puede tener una calculadora para estar viendo quién da más; no puede ser tampoco estar dando siempre y no recibir nada nunca", ha asegurado para zanjar el asunto afirmando que una ruptura no tiene por qué ser siempre un fracaso y que puede ser un triunfo "si es una ruptura a tiempo".

"En el fondo soy un chollo", le ha dicho a Herrera entre risas y recordándole que cocina muy bien y que tiene buen carácter, y antes de asegurarle que jamás ha estado "en ningún armario" porque su familia la ha querido siempre "sin condiciones" y porque ella es "de coger el toro por los cuernos".

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La artista ha repasado momentos duros de su vida, como la muerte de sus padres y la de su hermano Antonio, que hubo de ocultarle durante meses a su madre, y el periodo de postración que por razones anímicas vivió durante tres meses, pero tras lo cual ha concluido: "La vida es un juego de toma y dame, y yo he ganado muchas partidas".

Por ese motivo ha declarado, como hace en las páginas de su libro, que ella es más de 'quejío' que de queja, porque es del Sur y las quejas no le gustan, y menos escuchar las suyas propias.

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La cantante también ha evocado el momento de responsabilidad que fueron para ella los años ochenta y los noventa, cuando una actividad frenética le hizo encadenar una actuación tras otras por toda la geografía española y resultó ser número uno de las listas de música dos años consecutivos, algo de lo que ha dicho que entonces le sorprendió por inesperado, aunque siempre hizo su trabajo con todo su corazón. EFE

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