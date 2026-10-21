Marco Asensio, tres meses de baja

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Redacción deportes, 21 oct (EFE).- El centrocampista español Marco Asensio fue sometido a una intervención quirúrgica en la rodilla izquierda y estará fuera de los terrenos de juego, al menos, los próximos tres meses, según ha anunciado este miércoles su club, el Fenerbahce.

"Nuestro futbolista Marco Asensio ha sido sometido a una exitosa operación artroscópica en España, bajo la supervisión de nuestro médico del club, debido a una lesión en el cartílago de la articulación de la rodilla izquierda. Se prevé que el proceso de tratamiento y rehabilitación de nuestro futbolista dure aproximadamente 3 meses", señala el comunicado de la entidad de Estambul.

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Por su parte, el exjugador del Real Madrid, en redes sociales, destacó que la dolencia la sufrió en la pasada temporada pero que continuó en activo por lo que se jugaba el equipo, en plena pelea por el título de la Liga de Turquía.

Marco Asensio reconoció que en las últimas semanas el dolor se acentuó y tuvo que parar hasta decidir con la entidad pasar por el quirófano para resolver la lesión.

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"Al final de la temporada pasada, sufrí una lesión que me impidió jugar el resto de la temporada. Dada la importancia de nuestro objetivo de campeonato, realmente creía que podía estar en el campo y ayudar a mi equipo a ganar el título. Sabiendo que esto podría conllevar algunos riesgos para mi salud, hice todo lo posible para regresar antes de lo previsto y ayudar", inicia Asensio en su comunicado.

"Soy una persona que nunca se rinde y siempre lucha hasta el final", añadió el jugador que explicó que en los últimos días el dolor le impidió jugar.

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"Durante las últimas tres semanas, el dolor me impidió seguir jugando. Así que, llegado este punto, decidimos que era hora de parar y operarme. He tenido momentos difíciles y frustrantes, pero estoy lleno de motivación y, a partir de hoy, estoy concentrado en trabajar duro para volver al campo con mis compañeros frente a toda nuestra afición. Gracias por su apoyo diario y por darme esta fuerza", concluyó en su cuenta oficial.

Además, el club señala que el defensa Nathan Aké, lesionado en el partido contra el Slavia Praga el martes, sufre "una distensión de grado medio y edema en el músculo posterior del muslo derecho", por lo que estará de baja cerca de tres semanas. EFE

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