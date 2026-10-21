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Maíllo defiende que Antonio Valero vaya por Madrid el 29N porque lo dice el estatuto de IU

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Sevilla, 21 oct (EFE).- El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha defendido que el coordinador en Andalucía, Antonio Valero, concurra como número tres de las listas del Frente Amplio por Madrid y no por Málaga u otra provincia andaluza en las elecciones del 29 de noviembre puesto que así lo marca el estatuto de su formación.

Maíllo, en rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, ha recordado que Valero fue elegido candidato a la Presidencia del Gobierno por IU y que las normas del partido establecen que debe ir en las listas de Madrid salvo determinadas excepciones.

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Esa cuestión, ha detallado, se recoge en el artículo 80.4 del estatuto de IU, donde se señala la preferencia por Madrid de quien el partido nombra candidato a la Presidencia del Gobierno, aunque en estas elecciones generales el partido vaya dentro de la coalición Frente Amplio.

El líder federal de IU ha explicado que la inclusión de Valero por las listas de Madrid es, de hecho, una vuelta a la normalidad de la regla del partido tras las excepciones hechas en elecciones generales anteriores.

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A preguntas de los periodistas sobre las declaraciones de Pablo Iglesias, que dijo que colocar a Valero en las lista de Madrid se debe al temor a que Frente Amplio no consiga ningún diputado en Andalucía, Maíllo ha puesto en duda la "autoridad" del exlíder de Podemos para opinar sobre estas cuestiones y ha indicado que IU es "un partido serio".

Maíllo también ha explicado que el acuerdo entre el Frente Amplio y el PSOE para concurrir al Senado no se extiende al Congreso, cuestión que se le ha planteado tras las declaraciones de miembros del coalición que se habían abierto a explorar esta cuestión.

"El acuerdo ejemplar de Frente Amplio con otras organizaciones territoriales para listas del Senado se circunscribe al Senado", ha zanjado Maíllo, quien ha recordado que el plazo para designar candidatos acaba el 26 de octubre. EFE

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