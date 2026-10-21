Los tiburones, supervivientes de cinco extinciones masivas, llegan a Cosmocaixa

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Barcelona, 21 oct (EFE).- ¿Qué ha llevado a los tiburones a sobrevivir a cinco extinciones masivas? ¿Por qué depende de ellos la salud de los océanos? El Museo de la Ciencia Cosmocaixa de Barcelona responde a estas y otras preguntas a través de una exposición que llega de Australia y que se verá aquí por primera vez en Europa.

Creada por el Australian Museum, la muestra "Tiburones. Los guardianes del océano" hará escala en la capital catalana a partir de mañana, jueves, y hasta el 26 de septiembre de 2027, tras pasar por museos de Estados Unidos y Nueva Zelanda.

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La exposición, una de las más completas que se han hecho nunca sobre tiburones, invita a explorar la diversidad de estos animales, de los que hay más de 550 especies descritas, además de desmontar mitos sobre su peligrosidad y alertar del riesgo de extinción al que se enfrentan.

"El cine y la música han contribuido de manera significativa a la creencia popular de que los tiburones son peligrosos. Pero no lo son. Hay que convivir con ellos, no tenerles miedo y protegerlos porque son grandes depredadores que contribuyen a equilibrar la vida en los océanos", ha destacado la directora del Museo de Australia, Kim McKay, en la presentación a la prensa de la exposición.

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La muestra detalla que los responsables de casi todos los incidentes mortales que se registran son solo tres de las 500 especies de tiburón: el blanco, el camús y el tigre; y que no pueden considerarse en sí "ataques" porque no hay intención agresiva.

McKay ha puesto el acento en la necesidad de preservar unos animales que llevan 450 millones de años habitando el planeta -ya estaban aquí cuando aparecieron los dinosaurios, ha recordado- y que se encuentran amenazados en estos momentos por el calentamiento global, la pesca industrial y la contaminación.

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Se calcula que una cuarta parte de los tiburones del mundo están en peligro de extinción, mientras que los registros de incidentes mortales son de 8 al año en todo el mundo.

Qué ver en la muestra

En Cosmocaixa, los visitantes podrán contemplar diez réplicas a escala real de diferentes especies de tiburones, como el Helicoprion, extinguido hace 270 millones de años; el camús, que puede vivir también en aguas dulces; o el blanco, una de las especies más famosas y que suscitan más temor.

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También se podrá recorrer el interior del cuerpo de un tiburón mediante una exposición interactiva en 3D, ver el mundo desde una perspectiva de 360 grados a través de los ojos de un tiburón martillo o entrar en un 'oceanorio' digital, donde estos animales nadarán alrededor del visitante.

Entre las curiosidades que afloran gracias a la muestra, destacan que estos animales no tienen huesos sino un esqueleto de cartílago que los hace más ligeros o que su piel esta cubierta por dentículos dérmicos que les ayudan a moverse en el agua.

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El director de Cosmocaixa, Valentí Farràs, prevé que unas 600.000 personas recorran la exposición de aquí a septiembre de 2027. EFE

mje/pll/cc

(foto)