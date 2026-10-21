La ministra Redondo acusa a Vox de adoctrinar con "ideología fascista"

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Valladolid, 21 oct (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha acusado a Vox de pretender adoctrinar con su propia "ideología fascista" mediante las nuevas condiciones impuestas por la Junta de Castilla y León a las ayudas al cine y ha advertido de las consecuencias que, a su juicio, puede tener esta política para la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

“No quieren impedir el adoctrinamiento ideológico, quieren adoctrinarnos con su ideología fascista”, ha afirmado Redondo en reacción a la convocatoria de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, dirigida por Alberto Díaz Pico (Vox).

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La ministra ha censurado la contradicción que aprecia entre el discurso de Vox sobre la libertad y las condiciones introducidas en las subvenciones: “Los que se dicen defensores de la libertad, en cuanto tocan poder, lo que hacen es censurar la libertad artística y de creación”.

La ministra vallisoletana ha concluido su reacción con una referencia directa a la Seminci, cuya 71 edición comienza este viernes en Valladolid: “Adiós, Seminci, adiós”.

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La polémica parte de la nueva convocatoria autonómica de ayudas destinadas a financiar la preproducción, producción y distribución de largometrajes documentales y de ficción y pilotos de series de animación y televisión.

Las bases establecen que los beneficiarios deberán desarrollar las actividades subvencionadas “con pleno respeto a los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general” y que los fondos públicos no podrán destinarse a actuaciones que impliquen “adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”.EFE

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