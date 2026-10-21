La jueza pide a Defensa que informe si buques marroquíes entraron en aguas españolas

Madrid, 21 oct (EFE).- La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha requerido al Ministerio de Defensa que le informe de si entre los días 29 de julio y 10 de agosto buques de guerra o embarcaciones militares de Marruecos entraron en aguas territoriales españolas adyacentes a Ceuta. EFE

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