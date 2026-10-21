Espana agencias

La jueza pide a Defensa que informe si buques marroquíes entraron en aguas españolas

Guardar

Madrid, 21 oct (EFE).- La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha requerido al Ministerio de Defensa que le informe de si entre los días 29 de julio y 10 de agosto buques de guerra o embarcaciones militares de Marruecos entraron en aguas territoriales españolas adyacentes a Ceuta. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo y última hora de los sondeos: Ayuso confirma que se reunirá con Milei en Madrid

A 39 días de las elecciones generales, comienza hoy el plazo para registrar candidaturas, con una izquierda fragmentada tras el fracaso del pacto entre Podemos y el Frente Amplio, y con las encuestas, salvo el CIS, anticipando un avance de la ultraderecha

Elecciones generales 29-N, en directo y última hora de los sondeos: Ayuso confirma que se reunirá con Milei en Madrid

Cargas policiales, petardos y tensión rodean el acto de Santiago Abascal en A Coruña: miles de estudiantes se han concentrado contra el líder de Vox

La Policía ha desplegado unidades antidisturbios que formaron un cordón para separar a quienes protestaban de las personas que asistían al evento

Cargas policiales, petardos y tensión rodean el acto de Santiago Abascal en A Coruña: miles de estudiantes se han concentrado contra el líder de Vox

Un hospital español logra trasplantar un riñón con una sola incisión

Se trata del primer trasplante renal robótico de donante vivo en Europa

Un hospital español logra trasplantar un riñón con una sola incisión

El Tribunal Constitucional rechaza el recurso del Defensor del Pueblo para devolver el voto a 163.020 nacionalizados por la ‘ley de nietos’

La decisión deja sin recorrido el intento de Ángel Gabilondo de lograr una intervención urgente del Tribunal de Garantías para que los afectados puedan participar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre

El Tribunal Constitucional rechaza el recurso del Defensor del Pueblo para devolver el voto a 163.020 nacionalizados por la ‘ley de nietos’

La táctica del almirante Nelson que derrotó a la inestable alianza de España y Francia en Trafalgar, pero lo condujo a la muerte

Frente a las costas de Cádiz, el 21 de octubre de 1805, el ejército británico dio la vuelta al mapa geopolítico europeo

La táctica del almirante Nelson que derrotó a la inestable alianza de España y Francia en Trafalgar, pero lo condujo a la muerte
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cargas policiales, petardos y tensión rodean el acto de Santiago Abascal en A Coruña: miles de estudiantes se han concentrado contra el líder de Vox

Cargas policiales, petardos y tensión rodean el acto de Santiago Abascal en A Coruña: miles de estudiantes se han concentrado contra el líder de Vox

El Tribunal Constitucional rechaza el recurso del Defensor del Pueblo para devolver el voto a 163.020 nacionalizados por la ‘ley de nietos’

La táctica del almirante Nelson que derrotó a la inestable alianza de España y Francia en Trafalgar, pero lo condujo a la muerte

Javier Milei llama “impresentable dictador” a Pedro Sánchez y desea que los españoles lo echen “a patadas” en las elecciones generales

Un juzgado de Madrid abre la vía penal contra la hermana de Óscar Puente por su instrucción de la ‘ley de nietos’ pese a la oposición de la Fiscalía

ECONOMÍA

Feijóo plantea crear “una nueva generación de propietarios” en plena precampaña: se compromete a construir un millón de viviendas y a desalojar okupas en 48 horas

Feijóo plantea crear “una nueva generación de propietarios” en plena precampaña: se compromete a construir un millón de viviendas y a desalojar okupas en 48 horas

José Carlos Díez, economista, ensalza la oportunidad de España frente a la caída de Alemania: “Tenemos costes laborales más bajos, pero nos falta red eléctrica y nos sobra burocracia”

Iberdrola gana 5.816 millones hasta septiembre, un 9,6% más, tras vender su filial mexicana a Cox

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La realidad de los jornaleros en la campaña de la aceituna: 57 euros al día, contratos fijos discontinuos “contaminados” y buscar casa “para mes y medio”

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria del PSG sobre el FC Barcelona en Champions

Así te hemos contado la victoria del PSG sobre el FC Barcelona en Champions

El duelo entre el PSG y el FC Barcelona deja mermadas las plantillas de ambos equipos: Dembélé, Kvaratskhelia, Marquinhos y Dani Olmo a la enfermería por lesión

Las palabras de Hansi Flick tras la derrota ante el club parisino en Champions: “Al final el PSG ha demostrado que es un equipo mejor que nosotros”

Así te hemos contado el empate entre el Stuttgart y el Atlético de Madrid en la tercera jornada de Champions League

Anfield da la vuelta al Villarreal: el Submarino amarillo muere en la orilla tras acariciar la hazaña