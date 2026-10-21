José Maroto, el empresario costarricense de perfil bajo que llega al Celta

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San José, 21 oct (EFE).- El perfil bajo que suele mantener el empresario costarricense José Maroto, presidente del Sporting, de la Primera División del fútbol de su país, y graduado en Administración de Empresas, cambió esta semana con el anuncio de su ingreso al consejo de administración del Celta.

En la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas del Celta celebrada este martes se aprobó la incorporación al consejo de administración del empresario costarricense, y la máxima accionista de la entidad celeste, Marian Mouriño, desveló que Maroto también está construyendo en su país “un proyecto similar” a la factoría del deporte que el Celta levanta en Mos.

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En la actualidad, José Maroto preside el Grupo Puente Piedra, un conglomerado empresarial que tiene a su mando al Sporting y todo el proyecto que está desarrollando en la localidad de Grecia, provincia de Alajuela (centro), el cual consiste en una ciudad deportiva y un estadio para 6.000 aficionados en un terreno de catorce hectáreas.

El proyecto del Sporting también incluye ligas menores y fútbol femenino, además de iniciativas de bien social con las que busca generar el arraigo del club en la comunidad de Grecia.

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La presidenta del Celta, Marian Mouriño, defendió la incorporación de Maroto al consejo de administración del club porque llega “con la intención” de poder acudir a la ampliación de diez millones de euros que pondrán en marcha para sufragar la construcción del proyecto ‘Celta360’.

José Maroto ha desarrollado su carrera en Costa Rica como empresario de la industria alimentaria junto a su hermano Osael Maroto, actual presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, pero la incursión de ambos en el fútbol se remonta a 2019 como dueños del Sporting.

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Los hermanos Maroto son oriundos de la localidad de Grecia, provincia de Alajuela, en el centro del país, y antes de su aparición en el fútbol dirigían la empresa de productos alimenticios Mayca.

Luego apostaron por el fútbol con el Sporting, club que por unos años tuvo su sede en la capital, San José, pero que a partir de 2026 se trasladó a la comunidad de Puente Piedra, en el cantón de Grecia, lugar de origen de los Maroto.

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Osael Maroto fue siempre quien llevó las riendas del club con el apoyo de José, pero en 2023 las cosas cambiaron cuando Osael asumió la presidencia de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) con un discurso enfocado en impulsar el éxito de la industria del fútbol, basado en su experiencia empresarial.

Como presidente de la FCRF, Osael Maroto no podía seguir presidiendo al Sporting, por lo que esa responsabilidad recayó en su hermano José, quien ha comandado los destinos del club con pocas apariciones en medios de comunicación y sin generar ninguna polémica.

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El Sporting Football Club fue fundado el 5 de junio de 2019 e inició la competición en la Liga de Ascenso del fútbol costarricense; un año después logró ascender a la Primera División de Costa Rica, donde aún no ha conseguido título alguno.

El club se ha mantenido usualmente en la mitad de la tabla de clasificación y en la actualidad se encuentra en la tercera casilla del Torneo Apertura con veintiún puntos en doce partidos jugados, solo superado por el Saprissa y el Cartaginés, que cuentan con veinticuatro.

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La meta del Sporting es obtener, al cabo de las dieciocho jornadas de la fase regular, uno de los cuatro pases a las semifinales para pelear por su primer título local. EFE