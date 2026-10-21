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Ibáñez (Compromís) pide dimitir a Robles ante informaciones de violencia a migrantes por parte de militares en Ceuta

14/07/2026 El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados y miembro de Compromís, Alberto Ibáñez, a su llegada a una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
14/07/2026 El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados y miembro de Compromís, Alberto Ibáñez, a su llegada a una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha exigido este miércoles la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante los vídeos publicados por 'ElDiario.es' en los que aparecen militares propinando bofetadas a migrantes en Ceuta.

En un mensaje en 'X', Ibáñez ha afirmado que Margarita Robles, "ahora también número 2" de Pedro Sánchez en las listas al Congreso por Madrid de las elecciones del 29 de noviembre, "no debería continuar en el cargo ni un minuto más".

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"Urge una democratización profunda del ejército, expulsar a toda la colla de racistas torturadores y juzgarlos", ha sostenido. Este mismo mes, 'ElDiario.es' publicó audios en los que se escuchaba a militares presumiendo de dar palizas a migrantes tras la entrada masiva de finales de julio.

Igualmente, a finales de septiembre, Amnistía Internacional denunció "un patrón" de prácticas como "palizas, acoso, humillaciones" a personas migrantes, apuntando a unidades de Regulares y de la Legión "en particular".

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En ambos casos, el Ministerio de Defensa reaccionó comunicando que había remitido la información al juzgado de Ceuta y a la Fiscalía.

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