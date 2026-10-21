Fioretti: "En la segunda mitad jugamos nuestra mejor defensa de la temporada"

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Burgos, 21 oct (EFE).- El entrenador del Derthona Tortona, Mario Fioretti, destacó la capacidad de reacción de su equipo para imponerse por 89-79 al Recoletas Salud San Pablo Burgos en la Eurocopa, después de una primera mitad en la que los italianos estuvieron por detrás en el marcador.

"No estuvimos muy bien al principio del partido", reconoció Fioretti, sin embargo "en la segunda mitad" jugaron "la mejor defensa de la temporada", afirmó el técnico italiano, satisfecho con la respuesta de sus jugadores.

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Fioretti consideró que el equipo supo mantenerse unido en los momentos complicados y encontró la fórmula para frenar el ataque del San Pablo, que había llegado al descanso con una ventaja de nueve puntos (36-45).

Fioretti no ocultó que el encuentro había presentado dificultades para su equipo, especialmente durante la primera mitad, con pérdidas de balón y problemas para encontrar continuidad en el juego.

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La mejoría defensiva permitió al Tortona cambiar la dinámica del choque y aprovechar sus oportunidades en ataque, imponiendo su ritmo y dejando sin respuesta al equipo dirigido por Porfi Fisac.

El técnico quiso poner en valor el trabajo realizado por sus jugadores durante los últimos días, especialmente por el esfuerzo que están haciendo para sacar adelante los encuentros.

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"Estoy especialmente contento por mis muchachos, los jugadores, porque trabajaron duro para lograr este resultado", señaló. EFE 1011865