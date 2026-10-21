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FIFA insta a medios a verificar tras una disculpa de The Times por información inexacta

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Madrid, 21 oct (EFE).- La FIFA instó a los medios a actuar de manera responsable y verificar cuidadosamente todas las fuentes para evitar la publicación y la posterior reproducción de información falsa y difamatoria, después de recibir disculpas del diario "The Times", tras publicar un "informe inexacto y perjudicial".

El organismo confirmó en un comunicado el periódico ha pedido disculpas a la FIFA y a su presidente, Gianni Infantino, por informar el 13 de octubre de que Gianni Infantino recibió un "segundo salario" de la FIFA, que la FIFA había omitido divulgar y publicó el texto de "The Times".

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"Esto es incorrecto. No hubo un “segundo salario”. Los reglamentos no exigen que la FIFA incluya en su informe anual los gastos y reembolsos recibidos por el señor Infantino, ya que no se consideran "compensación" según los requisitos de informes suizos".

El diario también aceptó "que el señor Infantino no compró una propiedad en Miami a un valor presuntamente inferior, como informamos, y ni él ni su familia son los propietarios legales o beneficiarios de Shadi LLC ni tienen control sobre esa empresa, como sugerimos".

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"Nos complace realizar estas correcciones y disculparnos con el señor Infantino y la FIFA por los errores. Como la FIFA declaró en agosto, es evidente que existe un esfuerzo concertado y continuo por parte de algunos para socavar a la FIFA y a su presidente", añadió.

Tras la disculpa del periódico inglés, la FIFA instó a los medios a actuar de manera responsable y verificar cuidadosamente todas las fuentes para evitar la publicación y la posterior reproducción de información falsa y difamatoria.

"La FIFA acoge con agrado el escrutinio legítimo. Pero el escrutinio no es una licencia para amplificar alegaciones falsas. Cuando la información es inexacta, engañosa o totalmente falsa, como en este caso, la FIFA continuará desafiándola directamente y con vigor", insistió. EFE

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