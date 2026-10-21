España amplía la protección de 7 insectos polinizadores por su preocupante conservación

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Madrid, 21 oct (EFE).- España ha ampliado la protección legal de siete especies de insectos polinizadores por su preocupante estado de conservación, por sus estrictos requerimientos ecológicos y por su presencia en áreas de distribución reducidas o fragmentadas, lo que compromete su conservación y, por tanto, su inclusión en instrumentos estatales de protección.

La medida, recién entrada en vigor, ha supuesto la incorporación de seis especies al Catálogo Español de Especies Amenazadas(CEEA), cuatro de ellas consideradas "en peligro de extinción" y dos "vulnerables", mientras que una séptima pasa a formar parte del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE).

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Se trata de cuatro especies de abejorros (Bombus confusus, Bombus cullumanus, Bombus gerstaeckeri y Bombus inexspectatus), todas ellas presentes en el norte peninsular y con una distribución asociada a zonas de altitud elevada, que han sido catalogadas "en peligro de extinción", según una nota de la Asociación Española para la Protección de las Mariposas y su Medio (Zerynthia).

En la categoría "vulnerable", se han incorporado al Catálogo, dos especies de sírfidos (Mallota dusmeti y Meligramma cingulata), conocidos comúnmente como moscas de las flores, cuyos adultos visitan las flores y actúan como eficaces polinizadores. Estos insectos presentan, además, una gran importancia ecológica por la extraordinaria diversidad de modos de vida de sus fases larvarias.

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Por su parte, la mariposa hormiguera de las gencianas (Phengaris alcon) pasa a formar parte del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, lo que supone su reconocimiento como especie protegida en el ámbito estatal.

Este reconocimiento legal constituye un primer paso para favorecer su protección y pone de manifiesto la necesidad de abordar la conservación de los insectos polinizadores y el seguimiento de sus poblaciones desde una perspectiva integral.

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En este sentido, los especialistas destacan la importancia de tener en cuenta no solo el papel de estos insectos en la polinización, sino también la diversidad de sus ciclos biológicos y sus interacciones con otros organismos, aspectos fundamentales para el funcionamiento y mantenimiento de los ecosistemas.

La actualización ha sido posible por especialistas de las universidades Complutense de Madrid, Salamanca y Alicante, así como de la Asociación Española para la Protección de las Mariposas y su Medio (Zerynthia). EFE

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(foto)