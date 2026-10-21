Espana agencias

España amplía la protección de 7 insectos polinizadores por su preocupante conservación

Guardar

Madrid, 21 oct (EFE).- España ha ampliado la protección legal de siete especies de insectos polinizadores por su preocupante estado de conservación, por sus estrictos requerimientos ecológicos y por su presencia en áreas de distribución reducidas o fragmentadas, lo que compromete su conservación y, por tanto, su inclusión en instrumentos estatales de protección.

La medida, recién entrada en vigor, ha supuesto la incorporación de seis especies al Catálogo Español de Especies Amenazadas(CEEA), cuatro de ellas consideradas "en peligro de extinción" y dos "vulnerables", mientras que una séptima pasa a formar parte del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE).

PUBLICIDAD

Se trata de cuatro especies de abejorros (Bombus confusus, Bombus cullumanus, Bombus gerstaeckeri y Bombus inexspectatus), todas ellas presentes en el norte peninsular y con una distribución asociada a zonas de altitud elevada, que han sido catalogadas "en peligro de extinción", según una nota de la Asociación Española para la Protección de las Mariposas y su Medio (Zerynthia).

En la categoría "vulnerable", se han incorporado al Catálogo, dos especies de sírfidos (Mallota dusmeti y Meligramma cingulata), conocidos comúnmente como moscas de las flores, cuyos adultos visitan las flores y actúan como eficaces polinizadores. Estos insectos presentan, además, una gran importancia ecológica por la extraordinaria diversidad de modos de vida de sus fases larvarias.

PUBLICIDAD

Por su parte, la mariposa hormiguera de las gencianas (Phengaris alcon) pasa a formar parte del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, lo que supone su reconocimiento como especie protegida en el ámbito estatal.

Este reconocimiento legal constituye un primer paso para favorecer su protección y pone de manifiesto la necesidad de abordar la conservación de los insectos polinizadores y el seguimiento de sus poblaciones desde una perspectiva integral.

En este sentido, los especialistas destacan la importancia de tener en cuenta no solo el papel de estos insectos en la polinización, sino también la diversidad de sus ciclos biológicos y sus interacciones con otros organismos, aspectos fundamentales para el funcionamiento y mantenimiento de los ecosistemas.

La actualización ha sido posible por especialistas de las universidades Complutense de Madrid, Salamanca y Alicante, así como de la Asociación Española para la Protección de las Mariposas y su Medio (Zerynthia). EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La táctica del almirante Nelson que derrotó a la inestable alianza de España y Francia en Trafalgar, pero lo condujo a la muerte

Frente a las costas de Cádiz, el 21 de octubre de 1805, el ejército británico dio la vuelta al mapa geopolítico europeo

La táctica del almirante Nelson que derrotó a la inestable alianza de España y Francia en Trafalgar, pero lo condujo a la muerte

Elecciones generales 29-N, en directo y última hora de los sondeos: Ayuso confirma que se reunirá con Milei en Madrid

A 39 días de las elecciones generales, comienza hoy el plazo para registrar candidaturas, con una izquierda fragmentada tras el fracaso del pacto entre Podemos y el Frente Amplio, y con las encuestas, salvo el CIS, anticipando un avance de la ultraderecha

Elecciones generales 29-N, en directo y última hora de los sondeos: Ayuso confirma que se reunirá con Milei en Madrid

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Como cada miércoles, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Alvise Pérez, de Se Acabó La Fiesta, desvela cuánto paga por su piso de alquiler en el centro de Madrid: “1.800 euros yo solo”

El eurodiputado explica por qué ha elegido vivir en una de las zonas más cotizadas de la capital

Alvise Pérez, de Se Acabó La Fiesta, desvela cuánto paga por su piso de alquiler en el centro de Madrid: “1.800 euros yo solo”

Detenido un hombre por el asesinato a puñaladas de una mujer de 52 años frente a un portal en Carabanchel (Madrid)

El crimen está siendo investigado por la Policía Nacional como un posible caso de violencia de género

Detenido un hombre por el asesinato a puñaladas de una mujer de 52 años frente a un portal en Carabanchel (Madrid)
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Javier Milei llama “impresentable dictador” a Pedro Sánchez y desea que los españoles lo echen “a patadas” en las elecciones generales

Javier Milei llama “impresentable dictador” a Pedro Sánchez y desea que los españoles lo echen “a patadas” en las elecciones generales

Un juzgado de Madrid abre la vía penal contra la hermana de Óscar Puente por su instrucción de la ‘ley de nietos’ pese a la oposición de la Fiscalía

Von der Leyen denuncia que “actores estatales y no estatales” usan la migración como en Ceuta para “desbordar a las autoridades y sembrar el miedo” en la Unión Europea

EEUU impide a Ada Colau viajar a Puerto Rico tras preguntarle por su activismo propalestino y su participación en la flotilla para ayudar a Gaza

La Guardia Civil compra por 2,5 millones un sistema para acceder a los móviles de personas que puedan tener información clave en una investigación

ECONOMÍA

Feijóo plantea crear “una nueva generación de propietarios” en plena precampaña: se compromete a construir un millón de viviendas y a desalojar okupas en 48 horas

Feijóo plantea crear “una nueva generación de propietarios” en plena precampaña: se compromete a construir un millón de viviendas y a desalojar okupas en 48 horas

José Carlos Díez, economista, ensalza la oportunidad de España frente a la caída de Alemania: “Tenemos costes laborales más bajos, pero nos falta red eléctrica y nos sobra burocracia”

Iberdrola gana 5.816 millones hasta septiembre, un 9,6% más, tras vender su filial mexicana a Cox

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La realidad de los jornaleros en la campaña de la aceituna: 57 euros al día, contratos fijos discontinuos “contaminados” y buscar casa “para mes y medio”

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria del PSG sobre el FC Barcelona en Champions

Así te hemos contado la victoria del PSG sobre el FC Barcelona en Champions

El duelo entre el PSG y el FC Barcelona deja mermadas las plantillas de ambos equipos: Dembélé, Kvaratskhelia, Marquinhos y Dani Olmo a la enfermería por lesión

Las palabras de Hansi Flick tras la derrota ante el club parisino en Champions: “Al final el PSG ha demostrado que es un equipo mejor que nosotros”

Así te hemos contado el empate entre el Stuttgart y el Atlético de Madrid en la tercera jornada de Champions League

Anfield da la vuelta al Villarreal: el Submarino amarillo muere en la orilla tras acariciar la hazaña