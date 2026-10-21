Espana agencias

Entran 1.933.412 asuntos en los juzgados españoles en el segundo trimestre, un 0,6 % menos

Guardar

Madrid, 21 oct (EFE).- Los órganos judiciales españoles registraron en el segundo trimestre de este año 1.933.412 nuevos asuntos, lo que supone un 0,6 por ciento menos que en el mismo periodo del año pasado, según el balance del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Esta reducción obedece al descenso en el orden civil, en el que la entrada de asuntos cayó un 3,7 por ciento, ya que entre los pasados 1 de abril y 30 de junio las demás órdenes jurisdiccionales recibieron un mayor número de asuntos que en el mismo periodo del año anterior.

PUBLICIDAD

El informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales muestran también un descenso interanual del 9,9 por ciento del número de asuntos resueltos, que sumaron en el segundo trimestre un total de 1.846.627, lo que supone una media de 430,15 por órgano judicial y un incremento del 3,4 por ciento de la pendencia, siendo 4.856.010 los que quedaron pendientes al final del periodo.

En el orden civil ingresaron 815.301 nuevos asuntos, un 3,7 por ciento menos que un año antes, y los resueltos sumaron 774.636, un 19,3 por ciento menos, descendiendo la pendencia al quedar en trámite 2.772.757, un 2,9 por ciento menos que al final del segundo trimestre de 2025.

PUBLICIDAD

En el penal los asuntos registrados ascendieron a 923.465, cifra muy similar a la registrada en 2025, con un alza del 1,1 por ciento, y se resolvieron 889.945, un 1,6 por ciento menos, quedando en trámite 1.316.124 asuntos, un 15,9 por ciento más.

En el contencioso-administrativo se registraron 53.217 nuevos asuntos, un 2,7 por ciento más, y se resolvieron 54.619, un 6,8 por ciento menos, quedando pendiente 222.359, un 2,7 por ciento más.

En el social ingresaron 141.392, un 7,1 por ciento más, y se resolvieron 127.400, un 1,7 por ciento más, quedando pendientes 544.710, un 12 por ciento más.

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España ha sido muy similar a la de hace un año, con 39,35 asuntos por cada mil habitantes frente a los 39,83 del segundo trimestre de 2025.

Las comunidades autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (51,49), Asturias (43,32), Madrid (43,05), Cataluña (42,44) y Murcia (40,97).

Los territorios que registraron una tasa inferior a la nacional fueron Andalucía (39,03), Baleares (38,03), Cantabria (37,32), Comunidad Valenciana (36,33), Galicia (35,66), Castilla y León (35,33), Aragón (34,03), Navarra (33,52), Castilla-La Mancha (32,34), Extremadura (31,93), País Vasco (29,35) y La Rioja (28,81). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El divertido momento entre Felipe VI y Leonor en los Premios Princesa de Asturias: “¡No te aplaudas a ti misma!”

La princesa recibió una gran ovación tras su discurso en 2022 y, al regresar a su asiento junto al rey, se sumó por error a los aplausos del público

El divertido momento entre Felipe VI y Leonor en los Premios Princesa de Asturias: “¡No te aplaudas a ti misma!”

Haakon VIII de Noruega afronta una noche clave como rey con el apoyo de Sonia e Ingrid Alexandra y la ausencia de Mette-Marit

El monarca debutará como anfitrión de la tradicional cena con el Parlamento este jueves, en una nueva etapa para la familia real tras la muerte de Harald V

Haakon VIII de Noruega afronta una noche clave como rey con el apoyo de Sonia e Ingrid Alexandra y la ausencia de Mette-Marit

Javier Milei llama “impresentable dictador” a Pedro Sánchez y desea que los españoles lo echen “a patadas” en las elecciones generales

El presidente de Argentina ha ofrecido una conferencia este miércoles en el Fórum Europa, celebrado en el Real Casino Gran Círculo de Madrid

Javier Milei llama “impresentable dictador” a Pedro Sánchez y desea que los españoles lo echen “a patadas” en las elecciones generales

Elecciones generales 29-N, en directo y última hora de los sondeos: Ayuso confirma que se reunirá con Milei en Madrid

A 39 días de las elecciones generales, comienza hoy el plazo para registrar candidaturas, con una izquierda fragmentada tras el fracaso del pacto entre Podemos y el Frente Amplio, y con las encuestas, salvo el CIS, anticipando un avance de la ultraderecha

Elecciones generales 29-N, en directo y última hora de los sondeos: Ayuso confirma que se reunirá con Milei en Madrid

EEUU impide a Ada Colau viajar a Puerto Rico tras preguntarle por su activismo propalestino y su participación en la flotilla para ayudar a Gaza

El entorno de la exalcaldesa y candidata por el Frente Amplio para el 29N denuncia que la totalidad de la entrevista en la embajada estadounidense se centró en este asunto

EEUU impide a Ada Colau viajar a Puerto Rico tras preguntarle por su activismo propalestino y su participación en la flotilla para ayudar a Gaza
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Von der Leyen denuncia que “actores estatales y no estatales” usan la migración como en Ceuta para “desbordar a las autoridades y sembrar el miedo” en la Unión Europea

Von der Leyen denuncia que “actores estatales y no estatales” usan la migración como en Ceuta para “desbordar a las autoridades y sembrar el miedo” en la Unión Europea

Javier Milei llama “impresentable dictador” a Pedro Sánchez y desea que los españoles lo echen “a patadas” en las elecciones generales

EEUU impide a Ada Colau viajar a Puerto Rico tras preguntarle por su activismo propalestino y su participación en la flotilla para ayudar a Gaza

La Guardia Civil compra por 2,5 millones un sistema para acceder a los móviles de personas que puedan tener información clave en una investigación

Leire Díez se escuda en su “condición de periodista” para justificar sus contactos con Sáenz de Tejada: “Nos reunimos con la gente para que nos cuenten cosas”

ECONOMÍA

José Carlos Díez, economista, ensalza la oportunidad de España frente a la caída de Alemania: “Tenemos costes laborales más bajos, pero nos falta red eléctrica y nos sobra burocracia”

José Carlos Díez, economista, ensalza la oportunidad de España frente a la caída de Alemania: “Tenemos costes laborales más bajos, pero nos falta red eléctrica y nos sobra burocracia”

Iberdrola gana 5.816 millones hasta septiembre, un 9,6% más, tras vender su filial mexicana a Cox

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La realidad de los jornaleros en la campaña de la aceituna: 57 euros al día, contratos fijos discontinuos “contaminados” y buscar casa “para mes y medio”

La violencia machista expulsa de casa a las madres que crían solas: familias monomarentales acaban viviendo en habitaciones o pensiones

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria del PSG sobre el FC Barcelona en Champions

Así te hemos contado la victoria del PSG sobre el FC Barcelona en Champions

El duelo entre el PSG y el FC Barcelona deja mermadas las plantillas de ambos equipos: Dembélé, Kvaratskhelia, Marquinhos y Dani Olmo a la enfermería por lesión

Las palabras de Hansi Flick tras la derrota ante el club parisino en Champions: “Al final el PSG ha demostrado que es un equipo mejor que nosotros”

Así te hemos contado el empate entre el Stuttgart y el Atlético de Madrid en la tercera jornada de Champions League

Anfield da la vuelta al Villarreal: el Submarino amarillo muere en la orilla tras acariciar la hazaña