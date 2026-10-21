Entran 1.933.412 asuntos en los juzgados españoles en el segundo trimestre, un 0,6 % menos

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Madrid, 21 oct (EFE).- Los órganos judiciales españoles registraron en el segundo trimestre de este año 1.933.412 nuevos asuntos, lo que supone un 0,6 por ciento menos que en el mismo periodo del año pasado, según el balance del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Esta reducción obedece al descenso en el orden civil, en el que la entrada de asuntos cayó un 3,7 por ciento, ya que entre los pasados 1 de abril y 30 de junio las demás órdenes jurisdiccionales recibieron un mayor número de asuntos que en el mismo periodo del año anterior.

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El informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales muestran también un descenso interanual del 9,9 por ciento del número de asuntos resueltos, que sumaron en el segundo trimestre un total de 1.846.627, lo que supone una media de 430,15 por órgano judicial y un incremento del 3,4 por ciento de la pendencia, siendo 4.856.010 los que quedaron pendientes al final del periodo.

En el orden civil ingresaron 815.301 nuevos asuntos, un 3,7 por ciento menos que un año antes, y los resueltos sumaron 774.636, un 19,3 por ciento menos, descendiendo la pendencia al quedar en trámite 2.772.757, un 2,9 por ciento menos que al final del segundo trimestre de 2025.

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En el penal los asuntos registrados ascendieron a 923.465, cifra muy similar a la registrada en 2025, con un alza del 1,1 por ciento, y se resolvieron 889.945, un 1,6 por ciento menos, quedando en trámite 1.316.124 asuntos, un 15,9 por ciento más.

En el contencioso-administrativo se registraron 53.217 nuevos asuntos, un 2,7 por ciento más, y se resolvieron 54.619, un 6,8 por ciento menos, quedando pendiente 222.359, un 2,7 por ciento más.

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En el social ingresaron 141.392, un 7,1 por ciento más, y se resolvieron 127.400, un 1,7 por ciento más, quedando pendientes 544.710, un 12 por ciento más.

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España ha sido muy similar a la de hace un año, con 39,35 asuntos por cada mil habitantes frente a los 39,83 del segundo trimestre de 2025.

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Las comunidades autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (51,49), Asturias (43,32), Madrid (43,05), Cataluña (42,44) y Murcia (40,97).

Los territorios que registraron una tasa inferior a la nacional fueron Andalucía (39,03), Baleares (38,03), Cantabria (37,32), Comunidad Valenciana (36,33), Galicia (35,66), Castilla y León (35,33), Aragón (34,03), Navarra (33,52), Castilla-La Mancha (32,34), Extremadura (31,93), País Vasco (29,35) y La Rioja (28,81). EFE

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