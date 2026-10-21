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En vigor la orden de alejamiento de una mujer detenida dos veces por acosar a Niña Pastori

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Madrid, 21 oct (EFE).- La mujer de 45 años detenida hace un mes en Lleida por acosar y amenazar en redes sociales a la cantante Niña Pastori y que tenía en vigor una orden de alejamiento fue arrestada de nuevo hace apenas diez días por saltarse esa medida en un concierto en Alicante, donde roció con gas pimienta a los asistentes de las primeras filas.

Fuentes policiales han indicado a EFE que la artista había denunciado ante la brigada de delitos tecnológicos de la Policía Nacional en el Puerto de Santa María (Cádiz) el acoso y las amenazas en sus teléfonos y en redes sociales que tanto ella como su familia, especialmente un sobrino, recibía de una mujer.

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Algunos de estos mensajes difundidos en perfiles de Tik Tok o Instagram eran fotomontajes amenazantes con pistolas, algunos alusivos a desprestigiar a la cantante con bulos sobre cancelación de conciertos que simulaban ser portadas de revistas y otros, incluso, con textos en los que apuntaba que ya tenía ayuda para atacar "a la Pastora".

Fruto de las investigaciones, la Policía Nacional y su Unidad Central de Ciberdelincuencia (UCC) identificaron los perfiles de estas redes y detuvieron el pasado 22 de septiembre a una mujer de 45 años en LLeida, que tras pasar a disposición judicial quedó en libertad pero se le impuso como medida cautelar una orden de alejamiento de la cantante.

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Días antes de su detención la acosadora fue detectada en un concierto de la gaditana en Córdoba, donde se le denegó la entrada. También tenía entradas para otro espectáculo de la gira de la artista en Valladolid en fechas posteriores a su detención.

Sin embargo y pese a la orden de alejamiento en vigor, la mujer eludió los controles el pasado 11 de octubre en el recinto Muelle Live de Alicante, al que accedió con un espray de gas pimienta que roció en las primeras filas y obligó a paralizar el concierto.

Fue detenida de nuevo, esta vez por un delito de quebrantamiento de la orden de alejamiento de la artista y alteración del orden publico. Quedó de nuevo en libertad, si bien en la actualidad se mantiene la medida cautelar de no acercarse a Niña Pastori.

Las fuentes consultadas apuntan a EFE que la mujer, madre de siete hijos que residen en centros de acogida, padece un trastorno obsesivo con la cantante y su sobrino con el que dice ha mantenido una relación sentimental pese a que este lo niega. EFE

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