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El Gobierno respeta al TC, pero espera que la "decisión definitiva" permita votar a nacionalizados por 'ley de nietos'

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El Gobierno ha expresado su "respeto" por la decisión adoptada este miércoles por el Tribunal Constitucional, que ha rechazado el recurso del Defensor del Pueblo y mantiene el veto al derecho al voto de los nacionalizados por la llamada 'ley de nietos', aunque espera que la "decisión definitiva" que adopte la Justicia les permita participar en las urnas.

"El Gobierno respeta la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, considerando que la vía judicial previa no está agotada ante el Tribunal Supremo", señalan fuentes de Moncloa.

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Sin embargo, sostienen que la decisión del Pleno del órgano de garantías constitucionales "se limita a motivos procedimentales y no aborda el fondo de la cuestión, como no lo ha hecho tampoco el TS", señalan.

Por tanto, en Moncloa esperan que "la decisión definitiva deje claro que no se puede suspender masivamente el derecho de voto con una medida cautelar" sin que haya sentencia firme y sin audiencia de cada afectado. "No puede haber ciudadanos de segunda categoría con diferencia de derechos", añaden.

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El Gobierno, aseguran estas fuentes, continúa defendiendo que todos los nacionales españoles tienen derecho a voto, "el más sagrado en democracia tal y como establece la Constitución", subrayan.

De este modo han respondido a la decisión adoptada por amplia mayoría en el TC de no admitir a trámite el recurso del Defensor del Pueblo, el socialista Ángel Gabilondo, contra la decisión adoptada previamente por el Supremo de suspender el voto en las próximas elecciones generales para los nacionalizados por la 'ley de nietos' que no demuestren que son descendientes de exiliados.

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