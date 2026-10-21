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El Festival Eñe reivindicará la poesía y recordará a la Generación del 27 en su centenario

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Madrid, 21 oct (EFE).- El Festival Eñe celebrará su XVIII edición en Madrid y Málaga reivindicando el papel de la poesía y conmemorando el centenario de la Generación del 27, con una programación continua de 27 horas dentro de un ciclo que se celebrará en Madrid y Málaga en noviembre y que contará con Polonia como país invitado.

La representación española de esta edición la encabezan la cantante Ana Belén, el dramaturgo y poeta Alberto Conejero, y los escritores Lucía Solla Sobral y Juan Manuel de Prada, entre otros.

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Participarán también el escritor y periodista italiano Roberto Saviano, el también músico argentino Pedro Mairal, la novelista colombiana Piedad Bonnet, la novelista moldava-rumana Tatiana Țîbuleac o la directora y guionista polaca Agnieszka Holland.

El director artístico del festiva y escritor y periodista Jeús Mantilla ha explicado durante la presentación de Eñe en el emblemático Café Gijón de Madrid -el que fuese el hogar de decenas de grandes figuras de la literatura española- que en Madrid el festival se celebrará del 4 al 25 de noviembre.

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Lugares como el Museo Thyssen-Bornemisza o el Auditorio Nacional se incorporan a los habituales escenarios del festival, como son el Museo del Prado o el Círculo de Bellas Artes, entre muchos otros centros culturales emblemáticos de la ciudad.

En Málaga, el festival tendrá lugar del 21 al 30 de noviembre y contará con la escritora Dolores Redondo, el paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga, el cantante de Vetusta Morla Guille Galván o la polaca ensayista y dramaturga Weronika Wurek.

El acto central del festival se celebrará durante los días 13, 14 y 15 de noviembre en el Círculo de Bellas Artes y se centrará en la poesía de la Generación del 27 con la actividad '27 horas con el 27', siendo este uno de los primeros homenajes realizados por su centenario.

Para conmemorar a esta generación y en honor a Federico García Lorca se llevará a cabo el espectáculo 'Había mil Federicos', creado por el dramaturgo Alberto Conejero, guionista de 'La bola negra'.

También habrá debates sobre las grandes voces femeninas del 27 y un homenaje a la figura de Luis Buñuel.

Durante la presentación de Eñe, Mantilla, ha abogado porque la poesía "no sea solo patrimonio de los poetas, sino que lo sea de todo el mundo".

"En este mundo de oscuridad, de polarización y de enfrentamiento, queremos extraer la poesía que hay en cada esquina, pues es nuestra mejor arma contra los jinetes del apocalipsis", ha afirmado.

El festival reconocerá con el Premio Festival Eñe 2026 la trayectoria de la escritora colombiana Piedad Bonnet, que recientemente fue premiada con el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca.

La poeta, novelista y dramaturga, autora de 'Lo que no tiene nombre', también protagonizará un encuentro en el Instituto Cervantes con su director, Luis García Montero, para conversar acerca de la pérdida y el duelo.

Por otro lado, el Premio Festival Eñe con la Fundación Antonio Gala premiará el talento joven de la poeta murciana María Sánchez-Saorín, autora de 'Herederas', su primer poemario.

Polonia será la encargada de abrir una "ventana en España hacia la Europa del este" con una "profunda mirada poética", ha afirmado la directora del Instituto Polaco de Cultura, Maria Ślebioda, durante la rueda de prensa.

Para ello, se han unido a la programación grandes nombres de la cultura polaca, como los escritores Mariusz Adam Szczygieł, Margo Rejmer o Katarzyna Kobylarzcyzk, el pianista Rafał Blechacz o la cineasta Agnieszka Holland.

Holland participará en la inauguración del festival y protagonizará un ciclo de cine polaco en el Círculo de Bellas Artes que proyectará 'Franz' y 'Cold War', dos de sus más reconocidas obras.EFE

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