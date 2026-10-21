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El Comité Olímpico Mexicano aviva conflicto por falta de recursos para Juegos de Dakar

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México, 21 oct (EFE).- El Comité Olímpico Mexicano (COM), que preside María José Alcalá, avivó este miércoles el conflicto que tiene con Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), por la falta de recursos que encara la delegación nacional que participará en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026.

"Él (Pacheco) salió a decir que si nos habían sobrado 20 millones de pesos (poco más de un millón de dólares) de los juegos Centroamericanos, que los tomemos. Si yo tomo ese dinero para otro evento, se toma como desvío de recursos y ahí me voy a la cárcel. Si no compruebo o regreso ese dinero o me meten a la cárcel y eso sería un bistec muy jugoso. Ellos saben perfectamente para qué me autorizaron los recursos. Todo está ahí", afirmó Alcalá en entrevista con la cadena ESPN.

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El conflicto inició porque Alcalá acusó el 17 de octubre pasado la falta de recursos para esta competencia, pero, según la dirigente, se equivocó con las cantidades.

"El 17 de octubre, cuando presentamos a la delegación que va a estos juegos, en las entrevistas me preguntan si había recursos por parte del gobierno federal, dije que no; nos informaron que no estaban autorizados. Me cuestionaron que cuánto dinero nos dieron para los pasados Centroamericanos, y ahí es mi error; lo reconocí, dije 40 millones de pesos (2.1 millones de dólares). Yo me equivoqué en la entrevista, pero lo corregí", explicó.

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Aunque no aclaró la cantidad sobrante de los Juegos Centroamericanos, María José Alcalá puntualizó la imposibilidad de ocupar una cantidad destinada para una justa en otra, ya que esto sería un desvío de recursos en una auditoría de la federación.

"En lo que no me equivoqué es que sí pedí los recursos para esta competencia; no se los dan al COM, se los dan a los atletas. Nuestra preocupación que nuestros 62 atletas tuvieran todo lo necesario para viajar. Él dice que ya están disponibles los recursos, pero el 15 de octubre se tuvo otra reunión con la Conade y seguíamos en el mismo estatus para la delegación de Dakar, pero ya no estamos en tiempo para recibirlos", apuntó Alcalá.

Más temprano, Rommel Pacheco aseguró que para los Juegos Centroamericanos y del Caribe se entregaron 60 millones de pesos (3.2 millones de dólares) al COM y que además, ya estaban disponibles los 11 millones de pesos (588.188 dólares) para Dakar, pero no habló de si se encontraban en tiempo de ley para liberarlos.

"Estas controversias y situaciones entre instituciones son de lo que menos deberíamos estar hablando. Salgo a aclarar la información que tenemos para disipar las dudas, pero no quisiera que esto se propagara porque debemos estar hablando de cosas positivas. No se trata de lo que diga el COM o de lo que diga la CONADE; nosotros estamos presentando hechos, formatos y evidencia, no solamente palabras", señaló Pacheco.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar arrancarán el próximo 31 de octubre, México participará con 62 atletas, una de las delegaciones más numerosas de la justa. EFE

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