El chileno Felipe Mora anota en el triunfo del San Luis sobre el Querétaro

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San Luis Potosí (México), 20 oct (EFE).- El chileno Felipe Mora anotó este martes un gol en la victoria del San Luis 2-1 sobre el Querétaro, en partido de la decimotercera jornada del torneo Apertura mexicano.

En el segundo tiempo, el San Luis, que llegó a la decimotercera posición con 16 puntos, capitalizó su dominio al minuto 52 en una acción en la que el español Rafa Llorente cedió con la cabeza para el remate de zurda de Mora a la red para el 1-0.

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En el 63, Anderson Duarte perdió la oportunidad de ampliar el marcador en una jugada por la derecha que terminó con centro al área en la que Duarte apareció sólo, pero le pegó muy abajo al balón que salió por encima del travesaño.

El 2-0 llegó en el 67 con un autogol de Daniel Parra, quien metió el balón en su portería en un intento por cortar un centro de Anderson Duarte.

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Querétaro, sexto con veinte unidades, reaccionó impulsado por una falta dentro del área sobre Denilson Muñoz que el árbitro señaló como penalti, que ejecutó perfecto Ali Ávila para el 2-1 al minuto 75.

En otro partido el Atlante le ganó 0-1 a Juárez FC con gol de Nico Carrera.

Atlante llegó a 14 puntos en el decimoquinto escalón, mientras que Juárez se mantuvo en el último lugar con cuatro unidades. EFE