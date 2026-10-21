Diez millones en ayudas para reactivar la economía y modernizar pymes y autónomos en Ceuta

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Ceuta, 21 oct (EFE).- El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha firmado este miércoles en Ceuta un convenio con la Cámara de Comercio que moviliza 10 millones de euros en ayudas directas para reactivar el consumo y modernizar pymes y autónomos tras la crisis por la entrada masiva desde Marruecos, con bonos y descuentos, digitalización, relevo generacional y promoción exterior.

Cuerpo ha explicado, en rueda de prensa en la Delegación del Gobierno en Ceuta, que se trata de un convenio para la "dinamización y recuperación del comercio de Ceuta que articula la movilización de 10 millones de euros en ayudas directas al comercio previstas en el Real Decreto-ley 22/2026".

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El objetivo de estas ayudas es reactivar el consumo local, reforzar la actividad de las pymes y autónomos ceutíes con la modernización de los establecimientos, la ampliación de sus canales de venta y facilitar el relevo generacional, en el marco del relanzamiento económico de Ceuta.

La mayor parte del primer tramo de ayudas, dotado con 5 millones de euros, y que gestionará la Cámara de Comercio, se dirige a estimular el consumo y favorecer precios más competitivos.

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Dentro de este eje, se incluye el programa BuyBono, para ofrecer descuentos subvencionados en los comercios adheridos y que "supondrán descuentos directos al consumidor, para compras de hasta 300 euros por persona, por lo que el usuario pagará solo el 75 % y el 25 % tendrá financiación pública, además de ser compatible con descuentos en los comercios", ha explicado.

También se establece un programa de descuentos comerciales aplicados en caja -sin bono previo-, cofinanciados al 50 % por el programa y los establecimientos donde el consumidor paga como máximo un 85 % del coste.

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El convenio incluye un campaña de promoción del consumo local y acciones para atraer compradores del Campo de Gibraltar y Andalucía con el programa 'Ceuta Destino'.

"Es un paso más que se une a las ayudas directas concedidas", ha explicado Carlos Cuerpo.

Según ha destacado el Ministerio en un comunicado, estas acciones suponen el mayor esfuerzo presupuestario del primer tramo de ayudas, con una dotación de 2,68 millones de euros para incentivar las compras y atraer nuevos consumidores.

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La primera campaña BuyBono está prevista para Black Friday, la segunda para Navidad y la tercera para primavera.

La dinamización de las zonas comerciales contará con presupuesto para mantener una programación continuada de actividades en calles y espacios de compra.

El calendario incluirá eventos públicos, pasacalles, ferias y una Semana del Comercio, así como mercados temáticos y una campaña específica de Navidad para reforzar la afluencia durante los periodos de mayor actividad.

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Las empresas podrán acceder, mediante convocatoria pública, a ayudas directas con una cuantía media de 6.000 euros por proyecto para renovar equipos informáticos y terminales de punto de venta, mejorar escaparates e incorporar sistemas de seguridad, iluminación eficiente o climatización.

La digitalización y la apertura de nuevos mercados constituirán otro de los ejes prioritarios, con una dotación global de 520.000 euros.

El programa contempla una plataforma comercial común para promociones y fidelización, asesoramiento en comercio electrónico y un servicio de ciberseguridad para proteger los datos y las transacciones del pequeño comercio.

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Para favorecer la apertura de nuevos negocios y asegurar la continuidad de establecimientos viables, se habilitarán 150.000 euros en ayudas directas al emprendimiento y al relevo generacional.

Para el relevo generacional se otorgarán subvenciones de hasta 10.000 euros para cubrir costes de traspaso y evitar el cierre de negocios por jubilación.

La promoción exterior y la captación de inversiones contarán con una dotación total de 1,13 millones de euros para situar Ceuta como destino de compras e inversión.

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En paralelo a este convenio, ICEX presta un servicio de acompañamiento personalizado a las empresas ceutíes con actividad exportadora, con el Plan Ceuta Exporta.

El convenio establece también los mecanismos de gestión, seguimiento, control y justificación de las ayudas para garantizar la correcta ejecución de las actuaciones, su evaluación y la transparencia en el uso de los fondos.

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El convenio prevé una Comisión de Seguimiento, cuentas separadas, auditorías independientes e informes trimestrales. EFE

(foto) (vídeo)