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Courtois sobre el Balón de Oro: "Individualmente, nadie ha sido mejor que Mbappé"

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Bruselas, 21 oct (EFE).- El portero belga del Real Madrid Thibaut Courtois defendió que su compañero Kylian Mbappé merece ganar el Balón de Oro porque "individualmente nadie ha sido mejor" que el delantero francés, aunque reconoció que Lamine Yamal cuenta con la ventaja de los títulos conquistados con el Barcelona y la selección española.

"Creo que Kylian se lo merece, pero la gente vota siguiendo su propia lógica»", declaró Courtois en una entrevista concedida a DAZN a pocos días de la ceremonia del Balón de Oro, que se celebrará el próximo lunes en Londres.

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El guardameta belga planteó el dilema entre premiar el rendimiento individual o los éxitos colectivos.

"¿Elegimos a alguien que ha ganado títulos o a alguien que ha estado por encima de los demás durante toda la temporada, aunque no haya ganado nada? Pienso especialmente en Kylian. Creo que individualmente nadie ha sido mejor que Kylian, pero, desgraciadamente, no hemos ganado nada colectivamente", señaló.

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Courtois recordó que Mbappé terminó cuarto en el Mundial, donde fue máximo goleador, mientras que su principal competidor, Lamine Yamal, se proclamó campeón con España.

"Para mí, Lamine Yamal hizo un Mundial algo peor, pero se proclamó campeón del mundo, ganó la Liga con el Barcelona y completó un buen año", afirmó el guardameta, de 34 años.

El portero madridista también cuestionó los criterios de votación del premio y recordó que en 2024 esperaba que lo ganaran Vinícius Júnior o Dani Carvajal, pero finalmente se impuso el español Rodri.

"Me parecía que no había sido su mejor año. Aunque ganó la Eurocopa con España. El año anterior, cuando el City ganó la Liga de Campeones, creo que habría merecido ganarlo", apuntó Courtois, quien añadió que "a veces es difícil saber cómo votar para el Balón de Oro". EFE

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