Courtois: "Se te puede atragantar el partido si vas perdiendo"

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Madrid, 21 oct (EFE).- El jugador del Real Madrid Thibaut Courtois recordó que "se te puede atragantar el partido si vas perdiendo" después de la victoria de su equipo (4-1) ante el Leipzig en la tercera jornada de la Liga de Campeones, en la que el guardameta debió realizar dos paradas de mérito en la primera mitad, con 0-0 todavía.

"Me siento muy bien, contento, trabajando bien. Dos paradas importantes para mantener la portería a cero en ese momento e ir al descanso ganando, era importante porque se te puede atragantar el partido si vas perdiendo", añadió en el micrófono de Real Madrid TV.

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"Meter gol primero era importante, y en el descanso el míster ha dicho de mejorar defensivamente. Hemos mejorado, defendido con más intensidad, buena victoria. El equipo está muy bien, estamos viendo que podemos contar con casi toda la plantilla, hay mucha competencia, nos hacemos mejores entre todos. Ahora tenemos cuatro partidos fuera de casa, que es más difícil y nos está costando, pero esperamos ir al parón con cuatro victorias", apuntó.

Terminó analizando el partido contra el Barcelona el próximo domingo: "Necesitamos cerrar la distancia con ellos y eso solo se puede hacer ganando. Vamos con confianza y ojalá defender bien para no encajar". EFE

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